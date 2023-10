“Divorzio di governo”, il messaggio politico di Giorgia agli alleati: io sono e resto roccia, voi solo acqua

Del divorzio al “governo” saprete già tutto dopo 24 ore formidabili che sono riuscite a bucare e a mettere da parte - forse anche per questo - la fitta trama del racconto del conflitto tra Hamas e Israele che da due settimane ascoltiamo, osserviamo, leggiamo (e purtroppo indossiamo anche le magliette delle nostre tifoserie).

Dirà il tempo se il fatto che ieri Giorgia Meloni abbia fatto palare di sè tutto il mondo (la notizia è stata per tutto il giorno l’apertura o comunque ben visibile sulle home page dei principali siti dagli Stati Uniti all’India) è qualcosa che la rafforzerà o invece la indebolirà. Ci sono anche su questo versioni discordanti e come sempre tifose. Le bacheche dei social ne sono lo specchio. Per qualcuno Meloni è stata coraggiosa nel chiudere in pubblico e con una certa eleganza nei toni la storia col padre di sua figlia. Una reazione pubblica di un fatto che i fuori onda di Striscia la notizia avevano reso pubblico da 48 ore e che dicono tre cose incontrovertibili: Giambruno è deontologicamente unfit al mestiere di giornalista (qualche dubbio era già venuto); il suo comportamento con le colleghe appare molesto quasi da codice penale considerato anche l’abuso di potere (doppio, come conduttore della trasmissione e come compagno della premier); l’uomo Giambruno mostra di avere una pessima educazione sentimentale. Per altri, Meloni avrebbe fatto un autogol destinato nel tempo a pesare sulla sua leadership. Di sicuro in questa fase non poteva permettersi il lusso di dover gestire, oltre a tutte le altre, anche la crisi in famiglia.

Il post scriptum

Con Giorgia Meloni il privato non solo è pubblico ma diventa anche politica. Anche questo inevitabile con la prima premier donna e il largo uso di social cui fa ricorso. Ecco perchè ciò che veramente conta sono le ultime quattro righe che post con cui venerdì mattina alla 8.30 ha buttato all’aria tutte le scalette già scritte di programmi tv, radio e dei giornali. “Ps: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Chi sono “tutti coloro che hanno pensato di indebolirmi colpendomi in casa”? Per una volta la premier non dovrebbe fare riferimento alle inchieste/approfondimenti giornalistici di cui è stata e sarà sempre oggetto in quanto premier. Quelle che hanno riguardato lei (poche), la madre, il padre, la sorella, il cognato che è anche ministro (anche allora su Aurora e Lollobrigida è stato sfiorata la rottura). Meloni ieri in quel post scriptum ha voluto “dentro”, si è rivolta agli alleati, a chi le sta più vicino come Salvini e Tajani e anche dentro

Fratelli d’Italia. Non bisogna mai scordare come Meloni abbia “blindato” l’attività di governo avocando a sè i principali dossier e anche e soprattutto il partito mettendo la sorella a capo di tutto, dal tesseramento alla cassa, soprattutto le liste.

Giorgia Meloni (Ansa)

Tante domande. Senza risposta

La domanda che tutti si fanno è: perchè Mediaset? C’entra qualcosa Forza Italia? Qui va detto che Striscia la notizia lavora così - lo fa sempre, con tutti i governi, in grande autonomia ed è una delle chiavi del suo successo - da quarant’anni e certo Antonio Ricci, storico inventore e autore, non cambia perchè al governo è arrivata Meloni.

Ricostruzioni e retroscena abbondano. Diamo qui conto dell’unico che può avere un “senso” politico: è possibile che Forza Italia, in questo caso col volto di Mediaset, sia una di quelle “gocce che spera di scavare la pietra” di cui parla Meloni? E’ probabile. E’ possibile che avvertita del materiale disponibile e del fatto che una volta raccolto prima o poi sarebbe comunque andato in onda, Meloni abbia lei stessa dato il via libera e deciso di silurare Giambruno senza pietà e dicendo: “Non sono ricattabile, faccio un post e nell’angolo anche questa volta ci restate voi”. Antonio Ricci ieri ha detto: “Un giorno, a breve, Meloni mi ringrazierà del favore che le ho fatto”. Che non sembra essere una frase che allude a qualche accordo tra le parti.

Tutte le “gocce”

Di sicuro sono e saranno “gocce” che provano a scavare la “roccia” Meloni quelle che Lega e Forza Italia metteranno a terra nel cammino da qui all’approvazione della legge di bilancio. La guerra cancella tutto ma quando il testo della manovra arriverà al Senato e si comincerà fare sul serio - ancora, appunto, non c’è un testo definitivo - l’appello della premier alla sua maggioranza di non presentare emendamenti e votare in pratica a scatola chiusa potrebbe non essere ascoltato.Non sono solo le opposizioni che denunciano i pochi soldi alla Sanità e, quindi, la non soluzione del problema delle attese di mesi per fare una visita specialistica. L’elettorato della Lega è furioso per le beffa delle pensioni: oltre ad essere scomparse Opzione Donna e Ape social per i lavori usuranti, nel 2024 si andrà in pensione un anno più tardi. Altro che superamento della Fornero. Ha il sapore del bluff anche la promessa degli asili gratis “a partire dal secondo figlio”. Peccato che non ci siano fisicamente i posti disponibili negli asili pubblici per soddisfare questa domanda. “Un miliardo per gli aiuti alle famiglie” ha detto Meloni in conferenza stampa. Peccato che dopo il bluff degli asili gratis ci sia anche la burla del ritorno dell’Iva al 22% (anzichè al 5%) sui prodotti igienici femminili e per l’infanzia perchè “tanto l’inflazione s’era mangiata il taglio”. Non piacerà, agli elettori del centrodestra, neppure l’aumento della cedolare secca per gli affitti che dovrebbe pesare dal 21 al 26%. Per non parlare di un altro clamoroso bluff: la revisione dei contratti del pubblico impiego (fermi da quattro anni) dovrebbe portare a 170 euro nette in più. Una cifra considerata insufficiente visto quello che s’è mangiato l’inflazione.

Una manovra lacrime e sangue. E non saranno solo le opposizioni a dirlo andando in piazza il 7 novembre (sindacati) e poi di nuovo l’11 (il Pd). Saranno i suoi due vicepremier a primi a tirarla per la manica della giacca, “eh no Giorgia, così non va”. E meno male che ieri sera Standard&Poor’s ha confermato il rating con la tripla B e “outlook stabile”. Nonostante tutto c’è fiducia nella nostra capacità di crescita e di gestione del debito. Una buona notizia che fa tirare il fiato e premia il ministro economico Giorgetti e la stessa Meloni dopo giorni di rialzo dei tassi di rendimento che hanno sforato il 5%. Cioè ci stiamo indebitando sempre di più.

La “goccia” del 4 novembre

Se quella della manovra e della sessione di bilancio sarà un stress test prolungato per la premier e la sua maggioranza, nel breve periodo ci sono altre “gocce che cercano di scavare la pietra” (cioè la leadership della premier). Salvini ha chiamato la piazza “contro l’islam violento” per sabato 4 novembre a Milano. Una convocazione nata “per rispondere alle piazze urlanti che inneggiano alla Palestina e ad Hamas” nelle città italiane, nelle capitali europee e soprattutto nei paesi arabi, dal Marocco al Libano. La scelta di Salvini (“in nome della libertà e della sicurezza”) è chiaramente strumentale e finalizzata al consenso. Non è stata condivisa e, anzi, ha irritato molto due ministri come Tajani e Crosetto. Il ministro della Difesa sta invece pensando di non celebrare il 4 novembre e le feste armate. “Meglio essere prudenti”. Due modi opposti di leggere il presente ed essere ministro. Anche Meloni non ne vuole neppure sentir parlare della manifestazione “anti Islam”: “Una follia”. Pericolosa, visto il clima.

In Egitto e poi in Israele

La premier oggi parteciperà al vertice per la pace in Egitto. Poi dovrebbe andare in Israele a incontrare Nethanyahu, un ulteriore tassello per la soluzione diplomatica della crisi. La diplomazia italiana sta lavorando molto da due settimane

per dare il suo contributo ed evitare la escalation militare. In tutto questo è chiaro che non può esserci spazio in alcun modo per i fuori onda del compagno della premier benché sia il padre di sua figlia.