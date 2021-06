Discoteche: Salvini, farle riaprire dall'1 luglio

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Incontro tra Matteo Salvini e il presidente della Silb-Fipe Maurizio Pasca, organizzazione leader del settore dell'intrattenimento notturno. Al centro del colloquio, le esigenze dei locali, a partire dalle discoteche e dalle sale da ballo. La richiesta del settore - che conta 100mila posti di lavoro, 3mila locali e un fatturato da 2 miliardi - è riaprire il primo luglio, quando non ci sarà più il coprifuoco nazionale. Salvini ha sottolineato che anche gli amministratori locali della Lega, a partire dai governatori, sono allineati e favorevoli". Lo fa sapere una nota della Lega. "La Conferenza delle Regioni aveva già ipotizzato di togliere i divieti nelle zone bianche grazie al green pass. Il leader della Lega - spiega la nota - ha personalmente affrontato l'argomento con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ieri, e in queste ore è al lavoro in stretta collaborazione con il ministro Giancarlo Giorgetti". "Vogliamo garantire il divertimento controllato, sicuro e ragionevole" assicura Salvini. (ANSA).