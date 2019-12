Due “non detti” del premier: far slittare il voto su nave Gregoretti; il ministero Università e Ricerca è un progetto vecchio di qualche mese

Abile, fermo ma di gomma, suadente quanto basta, generoso nei modi e nelle risposte, a tratti gigionesco come quando dice: “Ne parlo sempre con i miei collaboratori: i cimiteri sono pieni di gente indispensabile”. A proposito di chi lo vorrebbe alla guida di un Conte ter o candidato premier di una coalizione di centrosinistra.

Giuseppe Conte ha parlato per tre ore e mezzo (dalle 11 alle 14 e 30) davanti ad un centinaio di giornalisti, affiancato dal presidente dell’Ordine Franco Verna e dai vertici della stampa parlamentare. Ha scelto le sale affrescate di villa Madama perchè ha voluto rimarcare il livello dell’incontro, per sè e per i suoi interlocutori: alto, da statisti, da chi ha imparato in fretta a muoversi nell’alfabeto del potere. Ha risposto a tutto e tutti senza sbagliare un colpo o quasi, senza distrarsi e non cadere nelle piccole trappole disseminate qua e là in ben 37 domande e ha dato pure una notizia (anzi due): la divisione del ministero e il ritorno alla origini con Pubblica istruzione da una parte e Università e Ricerca dall’altra e i nomi dei rispettivi ministri, Lucia Azzolina, già sottosegretaria per i 5 Stelle, e Gaetano Manfredi, stimatissimo rettore della Federico II a Napoli, un tecnico gradito al Pd.

Rassicurante

Soprattutto Conte è stato rassicurante, parola magica in un periodo in cui ne succede una al giorno: “In questi quattro mesi abbiamo dovuto correre i cento metri, con un po’ di affanno e parecchie cose ancora da registrare. Ora ci aspetta una maratona in cui avremo tutto il tempo di realizzare quelle riforme di cui il paese ha bisogno: semplificazione, taglio della burocrazia, nuovo sistema fiscale, riorganizzazione delle aliquote, lotta all’evasione fiscale, imparare a spendere i soldi che già abbiamo”. Conte ha dettato l’agenda fino al 2023 e consapevole delle difficoltà interne al Movimento 5 Stelle ha invitato tutti “a non fare gruppi o formazioni parlamentari in mio nome. Non servono, non ne ho bisogno, anzi destabilizzano il governo e la maggioranza. Chi vuole qualcosa, deve lottare dentro il proprio gruppo di origine e non andare in cerca di un altrove destinato poi ad essere sempre più angusto di quello che potevamo immaginare”.

Ora però in tutta questa perfezione mescolata a bon ton, humour quasi inglese e galanteria, due o tre bucce di banana sono capitate anche al “perfetto” Giuseppe Conte.

Nel bilancio le tracce del nuovo ministero

La narrazione corrente vuole che l’ex ministro Fioramonti abbia comunicato a Conte le sue dimissioni la sera del 23 dicembre, licenziata la legge di bilancio e dunque certificata nelle tabelle l’assenza di quei fondi che Fioramonti aveva chiesto (in realtà ci sono i 3 miliardi che aveva chiesto). Il 25 Fioramonti lo ha poi comunicato pubblicamente su Facebook. Dicono fonti di governo: “Se ne parlava da tempo delle sue dimissioni, nessuno però credeva che arrivasse fino in fondo visto che poi i soldi sono arrivati. E non certo per merito suo che era sempre assente”.

Dall’analisi delle tabelle della legge di bilancio, quelle del disegno di legge di novembre e quelle del decreto finale, emerge in realtà che “la divisione contabile dei due ministeri era stata pensata almeno da novembre”. Nella testa del premier, cioè, la divisione comunicata ieri era in realtà cosa fatta da qualche settimana. Non certo una soluzione trovata negli ultimi quattro giorni. L’analisi è dell’Associazione I Copernicani che grazie ad un software dedicato è in grado di analizzare i dati delle fonti aperte dei vari ministeri. A cominciare dal Mef. “Circa il ministero della Pubblica Istruzione - si spiega - noi abbiamo trovato una modifica dell’architettura del bilancio a partire da novembre”. E altre operazioni che lasciano ipotizzare, appunto, ad una divisione contabile attivata da tempo. Alla domanda se Fioramonti si è dimesso perchè lo avrebbero comunque dimezzato togliendo un pezzo di ministero, Conte ha risposto con un sorriso da orecchio a orecchio: “Ma quando mai, l’ex ministro è stato molto determinato nella sua scelta cosicché io non potuto fare altro che accettare le dimissioni. E ringraziarlo per il lavoro fatto”.

Anche a Bruxelles sapevano

Più o meno a novembre a Bruxelles inizia a girare insistente la voce del "nuovo partito ecologista di Lorenzo Fioramonti”, una formazione che sia il riferimento in Italia dei movimenti che fanno capo a Greta Thumberg. Nessuna traccia, anche di questo, nelle comunicazioni del premier. Fonti dei Verdi a Bruxelles spiegano che “in ottobre un pezzo del Movimento 5 Stelle europeo ci ha contattato per entrare nel gruppo dei Verdi europei”. Dietro questo contatto ci sarebbe una doppia reciproca necessità: i 5 Stelle vogliono contare qualcosa in Europa, uscire dal loro isolamento e il gruppo più affine è quello dei Verdi europei; i quali a loro volta a fine gennaio, causa Brexit e uscita dei parlamentari inglesi (circa 70), rischiano di essere superati dai sovranisti antieuropei. Nonostante questa evidente necessità anche da parte dei Verdi europei, la richiesta dei 5 Stelle non ha entusiasmato. Perchè poi, cosa sarebbe il “nuovo partito ecologista di Fioramonti”?. A parte una quindicina di deputati e senatori 5 Stelle che condividono il fatto di non aver rendicontato al Movimento e di voler far andare avanti la legislatura il più possibile, il progetto Fioramonti al momento sembra essere attrattivo per un’ambientalista doc come Rossella Muroni (ora Leu), Fusacchia di + Europa e Stefano Fassina (Leu). E’ tutto in divenire in queste ore. Fino al 7 gennaio, giorno in cui riaprono le Camere, non si potrà sapere nulla di certo. E’ un fatto però che il partito contiano di Fioramonti che si è dimesso in polemica con le scelte del governo Conte, è una storia di cui molti sapevano da un sacco di tempo e che fa acqua da tutte le parti. Su questo Conte è stato come minimo omissivo.

“Datemi tempo sulla nave Gregoretti”

Come omissivo, o meglio dilatorio, il premier è stato sulla nave Gregoretti, l’imbarcazione della Marina militare rimasto al largo di Lampedusa con 171 migranti naufraghi dal 29 al 31 luglio 2019. Il Viminale e palazzo Chigi non davano ordine di sbarcare. Il Tribunale dei ministri di Catania chiede il processo per l’ex ministro Salvini. La richiesta è arrivata in Giunta per le autorizzazioni il 20 dicembre. Il 20 gennaio è atteso il voto della giunta. Il 20 febbraio quello dell’aula. E’ un caso molto simile alla nave Diciotti per cui Salvini evitò il processo grazie ai voti dei 5 Stelle. Di Maio però questa volta ha già detto che il “fatto è completamente diverso perchè Salvini agì da solo o non serve collegialmente”. Salvini ha precisato di avere prova delle comunicazioni avvenute in quei giorni con palazzo Chigi e i ministri competenti. Qualcuno o ricorda male oppure mente.

Su questo punto Conte è stato più volte sollecitato durante la conferenza stampa. E alla fine ha chiesto “tempo” perchè sta “verificando sul mio telefonino, nei vari whatsapp, sms, mail e ogni altro canale, se esiste traccia di qualche comunicazione relativa a nave Gregoretti”. Ebbene sì, proprio così: il premier deve controllare sul telefonino. Quando magari una faccenda del genere è passata da canali di autorizzazione più istituzionali e facilmente verificabili. O forse basta una verifica sulle agenzie di stampa di quei giorni. Insomma, a più d’uno ieri è sembrato che Conte con quella risposta irrituale volesse in realtà prendere tempo. “Datemi tempo” ha ripetuto più di una volta. Tempo prezioso perchè il 20 gennaio è previsto il voto in Giunta che, a sei giorni dal voto in Emilia Romagna, rischia di essere un boomerang per le forze di governo. Per i 5 Stelle che con due ministri in carica, Trenta e Toninelli, non possono oggi dire di non sapere cosa stava succedendo ai tempi della Gregoretti. Dovrebbero cioè assumersi la responsabilità di quella nave così come già fecero per la Diciotti. Un cambio di linea oggi equivarrebbe, nè più nè meno, ad un uso politico della giustizia. Ecco perchè Conte è cauto. E confida in uno slittamento dei tempi del voto in Giunta. Maurizio Gasparri (Fi), presidente della Giunta e relatore del caso, è contrario: “Abbiamo già definito il calendario delle riunioni, non c’è altro da aggiungere. Comandano le regole, la giunta e il suo presidente non certo il Presidente del Consiglio”.

“Salvini insidioso”

Dalla modalità ecumenica, Conte esce solo quando una domanda gli alza la palla su Salvini. “Lei considera il leader della Lega, con cui ha governato, un rischio per la democrazia?” ha chiesto il giornalista de Il Fatto Quotidiano. A questo punto Conte arriva a rete e e schiaccia. Prova ad insinuare qualche crepa nella Lega, distinguendo il partito dalla leadership di Salvini. Una leadership fatta di “strappi e slabbrature istituzionali” che ritengo “insidiosa", scandisce non rinnegando i decreti sicurezza del suo primo governo ma annunciando, allo stesso tempo, che “vanno depurati da condizioni che io stesso ritengo inaccettabili”. Circa Salvini e il suo “continuo uso propagandistico dei temi della sicurezza nazionale e dell’immigrazione”, Conte dimostra che da quando non è più al Viminale, le cose vanno molto meglio: sbarchi dimezzati e sul fronte dei ricollocamenti siamo a 98 al mese negli ultimi quattro mesi contro gli 11 dell’epoca di Salvini”. Il leader della Lega ha bollato come “balle” i numeri del premier.

“Sereno? No, molto concentrato”

Benché per tre ore e mezzo l’obiettivo di Conte sia stato quello di rassicurare pianificando il futuro, è innegabile anche per lui che il mese di gennaio sarà una corsa in un campo minato. Dal 7 gennaio in avanti (vertice sulla prescrizione su cui il premier assicura che “a breve ci saranno le modifiche per rendere certi i tempi dei processi”) fino al 26 giorno delle regionali, passando per referendum sul taglio dei parlamentari, voto in Giunta sulla Gregoretti, più altre ed eventuali dal Mes a Ilva per non dire di Alitalia, il Conte 2 sarà sottoposto a continue sollecitazioni. Il referendum sul taglio dei parlamentari lo giudica “un bene per la democrazia e non un acceleratore per chiudere la legislatura”. Quindi Conte aspetta gennaio “nè tranquillo nè sereno, piuttosto molto concentrato. Non mi lascerò distrarre”. E questo soprattutto è sembrato molto sincero.