Disabilità, Draghi: delega è traguardo Pnrr, ok Senato entro anno

Roma, 13 dic. (askanews) - "Il Disegno di legge delega sulle disabilità, approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato, segna un passaggio decisivo per raggiungere questi obbiettivi. La sua approvazione è tra i traguardi che ci siamo impegnati con la Commissione Europea a raggiungere entro la fine dell'anno nel processo del PNRR e confido che sarà raggiunto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza nazionale sulla disabilità."Semplifichiamo - ha proseguito - il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, e lo allineiamo ai princìpi della Convenzione Onu. Potenziamo gli strumenti per la realizzazione di progetti di vita individuali e personalizzati. E istituiamo un Garante nazionale, con specifici compiti di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. Grazie anche alle risorse del PNRR, la riforma delle politiche per la disabilità è oggi un modello per gli investimenti nello stato sociale e nell'inclusione. Le misure che incidono su singoli aspetti della quotidianità possono fare una grande differenza, soprattutto per chi non è autosufficiente".