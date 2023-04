[L'opinione] Informazione e privacy: binomio imperfetto. I casi Berlusconi, Silvestri, Belloni e Renzi

Silvio Berlusconi che viene ricoverato d’urgenza, e di nuovo, all’ospedale San Raffaele di Milano e, proprio come è accaduto con il Papa, non si capisce bene quanto siano gravi le sue condizioni di salute, ergo il suo ricovero (ergo la notizia). Una deputata di FdI (ex M5s), Rachele Silvestri, che scrive una lunga lettera al Corriere della Sera, per raccontare che è stata costretta all’umiliazione del test del Dna per tutelare il figlio dalla voci che lo volevano figlio – illegittimo o nascosto, comunque ‘figlio della colpa’ – di un big di partito, sposatissimo, di cui da mesi si vocifera, nei corridoi di Palazzo, il nome, ma nessuno lo fa. La compagna della segretaria del Pd, Elly Schlein, Paola Belloni, fino a ieri avvolta da una (sacrosanta) mancanza di notorietà, costretta a fare, di fatto, outing e che scrive un lungo post su Facebook per denunciare “attacchi ingiusti a me e al mio diritto alla privacy”, violata dai giornali, in particolare quelli di gossip, che hanno pubblicato foto ‘rubate’ di lei con il cane e con la leader Pd. Il fondatore, segretario e senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, che annuncia, a sorpresa, che diventerà direttore di un giornale, Il Riformista (direttore editoriale, direttore responsabile non potrebbe neanche volendo, non è professionista), con tanto di conferenza stampa in cui il politico, in questo caso Renzi, è insieme l’intervistatore e l’intervistato (di se stesso), un unicuum notevole.

Un nodo controverso

Ieri è stata una di quelle giornate che denotano come il rapporto tra politica e informazione è, se non malato, di certo sempre molto difficile e, spesso, controverso. Non si capisce più, ormai, dove finisce il diritto alla privacy e inizia quello di cronaca, se politici e giornalisti sono complici, o fieri avversari, come viene violato il diritto che i privati cittadini hanno e devono avere sui loro più specifici aspetti di vita intima (alla salute, alla sessualità, al diritto di fare figli con chi vogliono). Insomma, una giornata di quelle in cui il rapporto tra politica e giornalismo intercetta e a volte pesa, fin troppo, sulla sfera dell’etica, pubblica e privata, e anche sulla sfera della morale (idem). Non forniremo, qui, risposte certe e certificate, ci limitiamo a mettere in fila i fatti principali che riguardano proprio i due estremi opposti, il diritto a far informazione e il diritto alla propria privacy, cercando di capire non chi ha ragione e chi torto, ma quali sono i termini e i confini di entrambi.

Il ‘caso’ Berlusconi. Come sta davvero il Cav?

Silvio Berlusconi, da ieri, è di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano, in terapia intensiva cardiochirurgica, per una polmonite. La situazione, spiegano fonti ospedaliere, è delicata. Si profila più di qualche giorno di ricovero. Le condizioni sono stazionarie, filtra da ambienti di Forza Italia. L’unico autorizzato a dare comunicazioni sullo stato di salute è Paolo Zangrillo, in quanto medico curante del Cav, che però ieri non ha rilasciato nessun bollettino medico alla stampa. Eventuali aggiornamenti saranno dati dal professore nei prossimi giorni.

Nel corso del pomeriggio hanno fatto visita a Berlusconi il fratello Paolo e i figli Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e anche Luigi che sono entrati e usciti a bordo di auto con vetri scuri, lontani dalle telecamere. Tra chi è corso in via Olgettina c’è poi anche la presidente dei senatori, Licia Ronzulli, di recente caduta in disgrazia agli occhi del Cav. Solo i familiari, però, hanno potuto vedere l’ex premier, oltre alla fidanzata Silvia Fascina che lo ha accompagnato in ospedale e ha passato la notte vicino a lui, dopo che il Cavaliere, la notte precedente, ha avuto un malore. L’unico della famiglia a parlare è stato il fratello di Silvio, Paolo, che fuori dall’ospedale ha detto: «È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono. Ce la farà anche stavolta».

Secondo quanto riferito da Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri, a causare il ricovero è stata «un’infezione non risolta», ma Berlusconi è vigile «e parla». Dopo essere stato sottoposto a una tac, è in attesa di ulteriori accertamenti. Ovviamente, l’intero mondo politico si è stretto in un abbraccio caldo, calorisissimo, intorno al Cavaliere, sia da partiti e leader di maggioranza, dalla premier Meloni in giù, che anche di opposizione. Il problema è che non solo la notizia ha fatto il giro del mondo (proprio come il ricovero d’urgenza del Papa), ma che proprio come attorno al Papa regna un alone di mistero sulle reali condizioni dell’ex premier, che era stato ricoverato nell’ospedale lombardo dallo scorso lunedì allo scorso giovedì per quelli che erano stati definiti «controlli medici», dopo che alcune patologie pregresse erano tornate a farsi sentire. Anche in quell’occasione, aveva ricevuto la visita soltanto dagli stretti familiari. Senza contare tutti gli altri ricoveri e patologie precedenti, che lo inseguono ormai da molti anni. Insomma, proprio come intorno a Mussolini, la cui salute era sempre oggetto non solo di venerazione, ma anche di dicerie e maldicenze, durante il ventennio fascista, intorno al ‘corpo del Capo’ si discute molto.

La famiglia e l'impero mediatico

Anche perché ne va di sicuro di un impero mediatico, quello Mediaset, saldamente guidato dai figli maggiori, in realtà, ma soprattutto di quello che resta dell’impero politico che, per quanto indebolito (Forza Italia, oggi, vale tra il 7 e l’8% dei voti, nei sondaggi), è pur sempre un pezzo importante del centrodestra e, soprattutto, dell’attuale maggioranza di governo. Proprio di recente, la Fascina ha guidato una svolta ‘governista’ e pro-Meloni dentro FI, chiedendo e ottenendo l’avvicendamento del capogruppo alla Camera, Cattaneo, con un suo uomo (e di Tajani), fidatissimo, Paolo Barelli, isolando e togliendo spazio alla ex donna di fiducia del Cavaliere, troppo ‘anti-Meloni’, la capogruppo al Senato Ronzulli. Cosa succederebbe se Berlusconi dovesse stare male? (Cosa che, ovviamente, qui nessuno gli augura). Quali sarebbero i contraccolpi dentro gli azzurri? Ci sarebbe una scissione? Il governo ne risentirebbe? E il centrodestra? Domande, ad oggi, senza risposta. Ma certo è che l’attenzione, anche ansiogena, sulla sua salute, deriva da qui, oltre che alla statura indubbia del Cav in politica. Come con il Papa, chiedersi ‘come sta davvero’, dunque, è giusto. L’informazione fa il suo lavoro.

Il caso del figlio della deputata Silvestri (FdI)

Diverso, assai più pruriginoso, quasi sconcio, poco comprensibile, il caso che si è creato intorno a una deputata ex M5s, oggi in FdI, Rachele Silvestri. Da mesi, nei Palazzi, si vocifera che il figlio da lei avuto potrebbe essere di un big di FdI (anche ministro, si è detto) e la cosa molti organi di informazione l’hanno trattata in modo volgare, sulla base dell’equazione: deputata semplice – figlio illegittimo di big di un partito che si fa vanto dei valori della Sacra Famiglia – scandalo! Francamente, diciamocelo, una vergogna, oltre che una voce che, di giorno in giorno, montava, specie sui soliti siti di gossip e di maldicenze. La deputata, estenuata e affranta, oltre che scossa, ha deciso di mettere fine alle voci sul suo conto. Ha scritto, ieri, una lettera aperta al Corriere della Sera in cui rivela che “Sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi. Perché, quindi, l'ho fatto? E, soprattutto, perché chiedo che venga riportata la notizia sui giornali? Se la fantasia (o la curiosità) vi sta portando chissà dove, leggete, e poi, mi auguro, vi indignerete insieme a me. Perché, delle volte, la becera realtà arriva a superare anche la più fervida fantasia".

Il test per avere certezza del padre

La Silvestri spiega perché ha deciso di fare il test di paternità di suo figlio di tre mesi mettendo a tacere le voci secondo cui il suo bimbo sarebbe di un politico molto influente di Fratelli d'Italia. "Ho scelto di rendere pubblica questa storia per tutelare mio figlio e Fabio, legittimo papà e mio amato compagno", precisa la deputata. E poi: "Circa un mese fa, una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbe figlio del mio compagno, ma di un politico molto influente di Fratelli d'Italia, a sua volta sposato. Mio figlio sarebbe, quindi, nato da una relazione clandestina, grazie alla quale io avrei anche ottenuto la mia candidatura - scrive Silvestri - Riuscite soltanto a immaginare come mi sono sentita? Non bisogna essere una donna per capire lo schifo, la violenza, l'umiliazione. Mi chiedo: ma in quanti modi il corpo di una donna può essere violato, calpestato, abusato?", chiede la deputata di FdI, 36 anni, eletta nel 2018 con il M5S, lasciato per aderire al partito della Meloni, che l'ha ricandidata, eleggendola. Poi le voci sul figlio, le sue precisazioni.

"Mi chiedo: ma in quanti modi il corpo di una donna può essere violato, calpestato, abusato? Quante volte il dono della procreazione può essere strumentalizzato e degradato? In nome di cosa è giustificabile la violenza su un bambino appena nato? Non so chi sia stato. Molti, però, hanno scelto di condividere una evidente calunnia, di telefono in telefono, di chat in chat, rendendosi complici di questo schifo. E anche chi sa ma ha deciso di non parlare lo è” continua la Silvestri. Conclude la lettera: "Ho scelto di rendere pubblica questa storia per tutelare mio figlio e Fabio, legittimo papà e mio amato compagno. Il mio augurio è che nessuno sia indulgente con l'autore della calunnia e con chi contribuisce a diffonderla: non siate neutri". Anche qui la solidarietà del mondo politico arriva immediata, e da tutti i partiti, da FdI al Pd, ma resta il punto: perché alcune testate – che hanno ‘cercato’ per mesi, come matti, il presunto padre del figlio della Silvestri non hanno chiesto a lei? Ecco un pessimo modo di fare ‘giornalismo’!

Il caso della compagna di Elly Schlein

Un po’ diverso il caso della compagna di Elly Schlein, segretaria del Pd, che diversi anni fa aveva fatto outing raccontando di “amare una donna” e di “essere felice”. Un giornale - di gossip, certo – Diva e Donna, pubblica per la prima volta le foto della sua compagna o fidanzata. Alla fidanzata della Schlein, che ora non ha più solo un volto, ma anche un nome e un cognome, Paola Belloni, è il come che non va bene. Si è sentita offesa. Ecco, dunque, il suo attacco, dai suoi social: «Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene».

In un post su Instagram la donna accusa la testata che per prima ha pubblicato la sua foto di averla esposta contro la sua volontà: «Mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei», scrive. La Belloni sostiene che «In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo la legge contro l’omolesbobitransfobia” ma protesta per le foto pubblicate con la papalina di lana in testa e il sacchetto dei bisogni del cane (si chiama Pila, ndr.) in mano. Fa pure ironia, ma sembra seccata più dalle brutte immagini uscite: “Mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei. Ammetto però che la foto con la papalina di lana in testa e con il sacchetto dei bisogni di Pila in mano era notevole. Avete regalato meme alle mie amiche per i prossimi dieci anni. P.S. Detto tutto questo ora torno alla mia vita privata che spero resti sempre la stessa. Anche se senza papalina. L’ho buttata", conclude ironica. In fondo, ha ragione lei: il diritto all’immagine è sacrosanto, come a fare coming out come meglio si crede.

Il politico Renzi diventa direttore di giornale

Infine, per chiudere in bellezza la carrellata del rapporto (a volte davvero perverso) tra politica e informazione, ecco un caso che farà ‘scuola’. Non riguarda, per fortuna, una questione di privacy, ma un cortocircuito vero e proprio: quello di un politico che diventa direttore di… un giornale. Matteo Renzi, infatti, ha annunciato, prima sui social e poi con tanto di conferenza stampa, che a partire dal 3 maggio sarà il nuovo direttore de Il Riformista, anche se, per ora, solo per un anno.

"Io non lascio ma raddoppio. Continuerò a fare il mio lavoro da parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra il carico di un'esperienza, tentando di fare un'operazione che serve al Paese" spiega Renzi ai giornalisti (da oggi anche suoi ‘colleghi’…), assai perplessi.

Prima il post del quotidiano che annuncia il nuovo incarico, ritwittato poi dallo stesso Renzi. Carlo Calenda, fanno sapere dal Terzo polo, era stato informato. E sui social si complimenta "per il nuovo prestigioso incarico. Il Riformista è un giornale che ha fatto tante battaglie di civiltà, con Matteo avrà una voce ancora più forte". Renzi specifica che "non sarò direttore responsabile perché non sono giornalista. Sarò in carica come direttore editoriale per un anno dal 3 maggio al 30 aprile 2024, poi vedremo cosa fare da grandi”. Poi annuncia che Giorgia Meloni, "di cui sono un fiero oppositore e a cui non lasceremo passare mezza virgola" è stata "la prima a sapere questa notizia" (ha sentito la premier per informarla: povera Meloni, con tutti i guai che già ha…). Scherzando, inoltre, aggiunge: "Non diremo il nome dell'autorevole parlamentare del Pd che ha dato il suggerimento a Sansonetti di scegliere me come direttore del Riformista. Gli rovineremmo la carriera e noi non vogliamo rovinare la carriera a Gianni Cuperlo".

L’esponente del Pd sarebbe, dunque, il ‘responsabile’ della pazza nuova idea partorita dal funambolico cervello dell’ex premier che guiderà il Riformista (edito dall’imprenditore napoletano Carlo Romeo) mentre l’ormai quasi ex direttore, Piero Sansonetti, lascia, dopo tre anni, la direzione del giornale arancione per passare a quella de l'Unità, testata storica della sinistra (organo ufficiale del Pci prima, per 50 anni, poi del Pci-Pds-Ds), salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l'hanno portata al fallimento", si legge sul sito. "Ringrazio con molto calore Romeo, che diventa il principale editore del centrosinistra italiano, non è una cosa semplice per una persona colpita 16 volte dalla magistratura e 16 volte assolta. È uno che si è esposto. Compie un gesto di grande coraggio", dice Sansonetti. Tutto bene, si capisce.

Certo è che mentre quella dell’Unità è un’impresa editoriale di chiaro segno riformista e di sinistra, non si capisce bene il Riformista di Renzi che tipo di giornale sarà: se solo del Terzo Polo (di recente ammaccato, almeno nei dati elettorali), o anche di un’area riformista a ‘mal partito’ nel Pd o anche di un’area che guarda a FI e ai moderati. Soprattutto, non si capisce che tipo di ‘direttore’ sarà Renzi. Noto, quando era premier e leader del Pd, per il pugno di ferro con cui guidava le sue imprese (politiche) si spera che, come direttore, sarà un po’ più accondiscendente e più tollerante. Non foss’altro perché dirigere un giornale è, si sa, impresa quasi più ardua che dirigere un partito. In ogni caso, in bocca al lupo ovviamente al collega