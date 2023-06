Diritti, Zuppi: vietare utero in affitto non è il Medioevo

Roma, 11 giu. (askanews) - "A parte toni agonistici e comportamenti gladiatori che andrebbero messi da parte io non penso affatto che essere contrari all'utero in affitto significhi ritorno al Medioevo. Non mi pare affatto che consentirlo significhi modernità". Lo ha affermato il presidente della Cei Matteo Zuppi, parlando a Bologna a Repubblica delle Idee"Ci sono tanti altri modi affettivi di essere genitori e aiutare i tanti figli senza genitori che ci sono al mondo: l'adozione, l'affido lo sono", ha sottolineato. Senza chiusure anche nei riguardi di adozioni da parte di coppie omosessuali. "Ci sono tanti modi - ha risposto- per aiutare e su cui si può intervenire".