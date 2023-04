Diritti,Zan(Pd): dal Parlamento Ue ennesima condanna per Italia

Roma, 20 apr. (askanews) - "Per la prima volta oggi il Parlamento europeo ha esplicitamente condannato il governo italiano, insieme a quello dell'Ungheria di Orban e della Polonia di Duda, per la diffusione di una retorica e il sostegno a movimenti contro i diritti della comunità lgbtqia+". Lo dice il deputato Pd Alessandro Zan, responsabile diritti nella segreteria del partito."La mozione, passata a stragrande maggioranza (416 voti a favore e solo 62 contrari), dimostra che questa destra ci sta trascinando rovinosamente tra i Paesi più arretrati d'Europa e che l'Unione Europea già associa l'Italia ai paesi Visegrad".Continiua Zan: "È l'ennesima umiliazione per l'Italia, stato fondatore dell'Unione: il governo Meloni sta attaccando le famiglie omogenitoriali, in palese accordo con Orban, che ha appena fatto approvare in Ungheria una legge per denunciare anonimamente le famiglie arcobaleno, una norma che ricorda a tutti gli effetti le leggi razziali. Il PD è e sarà in prima linea, fuori e dentro il Parlamento, per fermare questa pericolosa deriva e tutelare i principi di uguaglianza imposti dalla Costituzione e dai principi fondamentali su cui si basa l'Unione europea".