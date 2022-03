Difesa, Meloni: governo rischia, sono insieme solo per interesse

Roma, 28 mar. (askanews) - Il governo rischia di non tenere "perché la maggioranza è tenuta insieme solo da un interesse". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine della presentazione del suo libro 'Io sono Giorgia'. "Secondo me il governo rischia ogni giorno, su qualsiasi cosa, perché la maggioranza è tenuta insieme da un interesse a non ha alcuna unicità di vedute".In ogni caso, ha precisato, "la posizione di Fdi di ferma opposizione al governo Draghi non cambia", nonostante il voto favorevole alle misure per aiutare Kiev. "L'opposizione la facciamo al governo non agli interessi italiani, quando (il governo, ndr) è fuori e deve difendere gli interessi italiani deve avere la forza".