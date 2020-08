Gavettoni preferenze grigliate e santini: è partita la più incredibile campagna elettorale della storia

Normalmente, dietro la mobilità parlamentare – mai così alta negli ultimi due mesi come vi stiamo raccontando puntualmente su Tiscali.it – c’è il profumo o l’odore (a seconda dei gusti) di fine legislatura, con i riposizionamenti in vista delle elezioni. Ma, stavolta, essendo comunque la chiusura anticipata della legislatura molto aleatoria, i motivi sono altri.

A Palazzo Madama, con le molte uscite da Forza Italia negli ultimi mesi, l’impressione è che la maggior parte degli arrivi e partenze siano legate a un ruolo di stabilizzazione della maggioranza, per compensare le uscite dal MoVimento Cinque Stelle in direzione Lega e quindi verso l’opposizione più dura.

Ma, soprattutto, occorre leggere con attenzione l’articolo 83 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Quindi i riposizionamenti vanno anche esattamene in questa direzione, nello spiegamento delle truppe in vista della scelta del nuovo Capo dello Stato, avendo Sergio Mattarella fatto sapere a tutti coloro che glielo chiedevano che non è disponibile a un secondo mandato, come quello di Giorgio Napolitano. Certo, un Mattarella bis sarebbe stato graditissimo da tutti, anche per il consenso altissimo di cui gode il Capo dello Stato. Ma l’uomo del Colle ha detto no.

E allora è iniziata la corsa ai numerini magici: 630 deputati, 315 senatori (in questo momento 313 perché sono ancora vacanti i seggi di Vittoria Francesca Maria Bogo Deledda e Stefano Bertacco, morti nel frattempo e per cui il 20 e 21 settembre si voterà nelle suppletive di Sassari e Villafranca Veronese), più cinque senatori a vita (Renzo Piano, Elena Cattaneo, Mario Monti, Carlo Rubbia e Liliana Segre), più un senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano, più cinquantasette rappresentanti regionali di diciannove Regioni italiane, più un grande elettore espressione della Valle d’Aosta. Totale 1009 grandi elettori per il nuovo Capo dello Stato.

Che, con ogni probabilità, andranno alla quarta votazione e oltre. Perchè vedendo le somme dei voti delle varie maggioranze possibili (giallorossa, rediviva gialloverde, centrodestra più Pd, varie ed eventuali, senza ovviamente contrare le varie anime diversissime fra loro presenti all’interno di ciascun partito), si scopre che – forse come non è mai accaduto nella storia della Repubblica italiana – i rappresentanti delle Regioni rischiano di essere decisivi per la scelta del nuovo presidente.

Fra l’altro, fino ad oggi, nessuna Regione ha mai mandato a Montecitorio come grande elettore nessuno che non fosse consigliere regionale, nemmeno la Toscana che sette anni fa ha avuto la tentazione di legittimare in questo modo Matteo Renzi. Insomma, tutto questo si porta appresso un fatto inedito: il voto del 20 e 21 settembre (suppletive a parte) comporta un peso decisivo per la composizione del seggio elettorale che sceglierà il nuovo inquilino del Quirinale.

Non si vota solo per i governatori, ma si vota per ribaltare e costruire le maggioranze in aula, visto che quella di governo non basterebbe da sola. E così l’appuntamento di Veneto, Puglia, Campania, Marche, Toscana, Liguria e Valle d’Aosta ha un peso importantissimo e inatteso. Soprattutto, il fatto che il turno elettorale sia slittato da maggio, quando ci sarebbe stata la scadenza naturale della legislatura (Valle d’Aosta, che è commissariata, a parte), a settembre offre scenari assolutamente inediti e che potrebbero riservare sorprese.

Cinque governatori su sei (escluso il toscano Enrico Rossi, che pure non corre direttamente, come il suo collega marchigiano Luca Ceriscioli) hanno scritto al governo e a Mattarella sollecitando un voto rapido, addirittura in luglio, per poter fare la campagna elettorale. (E, sottotitolo non detto, ma trasparente) beneficiare anche della visibilità e dell’appoggio dei loro elettori per la gestione dell’emergenza Covid.

La storia è andata diversamente, il decreto governativo ha spostato la finestra elettorale più avanti e poi è stata scelta la data del 20 e 21 settembre, come punto di mediazione fra chi avrebbe voluto anticipare e chi, come soprattutto Forza Italia e Fratelli d’Italia, non avrebbe avuto nulla in contrario ad andare anche a ottobre, per poter portare avanti compiutamene la campagna elettorale, che prevede anche le preferenze e quindi la conoscenza dei candidati, i comizi, gli incontri pubblici e tutto quel che ne consegue.

Soprattutto, nessuno sa come sarà il voto dopo una campagna elettorale di mezza estate. E sono soprattutto Luca Zaia, Giovanni Toti e Vincenzo De Luca, i tre governatori più “blindati”, a insistere con i loro uomini: “Non diamo nulla per scontato”. In particolare, Toti ha detto a tutti i suoi, ad esempio qualche sera fa a un aperitivo di un candidato della sua lista civica, Stefano Anzalone: “Dovete lavorare ventre a terra, perché poi loro vanno a votare tutti e se noi, già convinti di aver vinto, li sottovalutiamo, rischiamo di trovarci brutte sorprese. Se noi perdiamo in Liguria, vincono quelli del no a tutto”. Il problema è quello di una campagna elettorale a Ferragosto che non si era mai vista.

“Ricordatevelo anche sotto l’ombrellone”, la raccomandazione dei candidati governatori e consiglieri. Ed è la partita della più incredibile campagna elettorale della storia. Gavettoni e preferenze. Grigliate e santini.