Diciotti: Salvini, governo non a rischio

(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 5 FEB - La sorte del Governo non è "per nulla" legata al caso Diciotti, "il governo va avanti e abbiamo tante cose da fare. Il problema del Paese non è Salvini". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla cerimonia di riconsegna della tenuta di Suvignano, bene confiscato nel 2007 a Monteroni d'Arbia (Siena), all'Ente terre regionali della Toscana. Sul caso Diciotti, ha aggiunto: "porto uno scritto, perché scripta manent, davanti al Senato, spiegando quello che non ho fatto da solo ma che abbiamo fatto tutti insieme per la sicurezza, per difendere i confini, la legalità e il decoro del nostro paese". "Mi vedete preoccupato? Confesso - ha concluso - che dormo tranquillo, andrò in Senato a testa alta perché ho difeso l'interesse del mio Paese e i confini e la sicurezza".