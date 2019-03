Diciotti, Conte: domani sarò al Senato per voto su Salvini

Roma, 19 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani sarà in aula al Senato per seguire il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Lo ha spiegato lo stesso premier prendendo la parola davanti all'assemblea di Palazzo Madama per replicare al Pd che gli ha chiesto di far sbarcare i migranti soccorso dalla nave Mare Jonio."Si è parlato di assunzione di responsabilità. Io mi sono sempre assunto le responsabilità che competono al governo e continuerò a farlo. Domani sarà questa aula a pronunciarsi sulla vicenda che riguarda il vicepresidente del consiglio Salvini e anche il presidente del Consiglio domani tornerà perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica sulla migrazione che l'intero governo sottoscrive".