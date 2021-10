Letta: "Vittoria trionfale". Salvini: “Più sindaci di 15 giorni fa”. Le dichiarazioni

Enrico Letta commenta l'esito del voto al Nazareno: "Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori. E loro sono più avanti di noi, si sono saldati e fusi, quelli del centrosinistra e della coalizione larga che ho voluto costruire. Con una vittoria trionfale".

"Un risultato clamoroso e importante ovunque, in tutta Italia. Abbiamo vinto sia quando la destra ha sbagliato che quando ha azzeccato i candidati. Ho sentito un conferenza stampa surreale di Salvini che raccontava una vittoria del centrodestra, pensavo fossero immagini di archivio".

"Unità vuol dire migliori candidati, una coalizione larga e uno sforzo di allargamento fondamentale", ha detto ancora il segretario del Pd commentando l'esito del voto, al Nazareno.

Salvini: "Più sindaci rispetto a 15 giorni fa"

"Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa". E' invece il primo commento del leader della Lega, Matteo Salvini ai ballottaggi, da Catanzaro. "Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia".

Meloni: "Sconfitta ma non debacle"

"Centrodestra esce sconfitto alle amministrative: non riusciamo a strappare al centrosinistra le grandi città. Ma da sconfitta a debacle, è eccessivo. Debacle è del M5s, il Pd sta festeggiando sulle spoglie degli alleati grillini". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando i ballottaggi.

Gualtieri: "Ci metterò tutto il mio impegno"

"Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno", ha detto Roberto Gualtieri nella sede del suo comitato elettorale."Sarò il sindaco delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare".

Conte: "Vince astensionismo, dovere M5s è dare risposta"

"Il vero protagonista di questa tornata di ballottaggi è in modo drammatico l'astensionismo. Un astensionismo che sfiora il 60% è un dato che deve farci riflettere e dovrebbe allarmare tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella Politica come soluzione". Così il leader M5s Giuseppe Conte commenta in un post i risultati dei ballottaggi

Berlusconi si congratula con Di Piazza

Il presidente Berlusconi ha sentito Roberto Di Piazza, eletto sindaco di Trieste, per complimentarsi e augurargli buon lavoro. Lo rende noto Forza Italia.

Damilano: "Partiti in mio sostegno un po' pigri"

"Ho visto grande partecipazione da parte dei partiti a livello nazionale, li ho visti forse un po' più pigri a livello locale: i risultati credo lo abbiano in parte dimostrato". Così Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra a Torino, a proposito di Lega, Fdi e Fi, le forze politiche che hanno sostenuto la sua corsa, persa al ballottaggio contro il Dem Stefano Lo Russo. "Ho visto grande partecipazione dai leader nazionali - ha sottolienato Damilano - anzi li ringrazio per essere venuti e avere aiutato la nostra campagna elettorale".

Michetti chiama Gualtieri: "Buon lavoro, incarico difficile"

Dopo la conferenza stampa il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti, dopo avere schivato alcune domande dei giornalisti, ha chiamato Roberto Gualtieri per farfli gli i complimneti. "Buon lavoro per per un incarico prestigioso e che si preannuncia comunque molto difficile", ha detto Michetti a Gualtieri.

Mastella: "Ho vinto da solo contro tutti"

"Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla" commenta a caldo Mastella, il cui nome di battesimo è Mario Clemente, che ha vinto al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano. "E stata campagna elettorale come mai si era verificata in vita mia, una campagna elettorale dai toni forti, con tante bugie, e una morale perfida. E' stata un'Arca di Noè, di destra e sinistra, contro di me. Ma io dalla mia parte ho avuto il popolo di Benevento e, soprattutto, il voto della gente umile delle contrade".

Appendino si complimenta con Lo Russo

"Congratulazioni al neosindaco, gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, lo attende un compito complesso ma straordinario. Ho già sentito Stefano Lo Russo, e gli ho ribadito la mia disponibilità a fare un passaggio di consegne che mi auguro avvenga il più velocemente possibile. Anche perché ho una scadenza, e non vorrei essere in ospedale (a giorni partorirà il secondo figlio, ndr)". Così la sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino, sul ballottaggio nel capoluogo piemontese.

Boccia: "Grande soddisfazione"

"Grande soddisfazione, i risultati delle proiezioni stanno confermando le percezioni che avevamo. Il centrosinistra unito vince quasi ovunque", ha detto Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd, commentando il voto al Nazareno.

Gualtieri ringrazia e cita "impegno Raggi"

Brusii di disapprovazione da piazza Santi Apostoli quando Roberto Gualtieri dal palco, ringraziando i suoi avversari (partendo dallo sfidante al ballottaggio Enrico Michetti), ha parlato dell'"impegno mostrato dalla sindaca uscente Virginia Raggi nel governo della città". "Roberto sindaco di Roma", gli slogan urlati subito dopo dalla piazza

Letta: "Conte molto d'aiuto per Gualtieri"

Per la vittoria di Roberto Gualtieri nel ballottaggio per il sindaco di Roma è stato"molto" d'aiuto l'endorsement del leader del M5S, Giuseppe Conte. Ne è certo il segretario del Pd, Enrico Letta. "Sono molto convinto che Conte con grande intelligenza politica abbia gestito bene una fase non semplice per lui da quando ha deciso di prendere in mano il M5S - ha detto durante la festa per Gualtieri -, sta gestendo bene questa fase complicata".