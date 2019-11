La diaspora nel M5S nell'ultimo un anno e mezzo è destinata a non finire. Ecco chi è pronto a lasciare il Movimento

Certo, il voto di ieri della piattaforma Rousseau sulla decisione di presentare la lista pentastellata alle regionali di Emilia-Romagna e Calabria, senza alleanze civiche col Pd come in Umbria, nè desistenze di nessun tipo, non rafforza Luigi Di Maio, per usare un eufemismo. Certo, continuano ad uscire retroscena sulla prossima fuoruscita di pentastellati dai gruppi parlamentari di Camera e Senato: di un paio, addirittura, si legge da più di un mese, senza peraltro che gli atti parlamentari testimonino in alcun modo in tal senso. Uno, il senatore Grassi, un serissimo professore che non si ritroverebbe più nei principi del MoVimento per cui si è candidato nel 2018, sarebbe destinato alla Lega e sarebbe il primo parlamentare italiano in assoluto a fare questa scelta, dopo Marco Zanni nella scorsa legislatura dell'Europarlamento. Ma, a oggi, al di là degli articoli di giornale e restando agli atti parlamentari che fanno testo, il catalogo definitivo (al momento, of course) è questo. L’ultimo addio, quasi silenzioso, clandestino nella periferia degli atti di Palazzo Madama della scorsa settimana, è stato quello di Elena Fattori, senatrice che era “dissidente” praticamente da inizio legislatura e che è stata mesi e mesi sull’Aventino pentastellato, fino all’uscita in direzione del Gruppo Misto del Senato. Quasi un remake de "Il lungo addio", quello della senatrice. Ai fini della maggioranza non cambia assolutamente nulla, perché la senatrice Fattori ha fatto sapere che continuerà a votare la fiducia al governo Conte bis.

Le espulsioni

Ma è un segno, forse un annuncio di quello che potrebbe accadere fra qualche settimana con ulteriori uscite. Sembra quasi incredibile, ad esempio, che sia ancora nel MoVimento, senza espulsioni o altri processi interni particolari, Gianluigi Paragone – che del Conte bis è stato l’avversario interno più fiero – e che alla fine ha votato in dissenso dal gruppo e dal verdetto della piattaforma Rousseau astenendosi sulla fiducia all’attuale esecutivo. Per capire come si è modificato ed evoluto il meccanismo di espulsioni dal gruppo pentastellato, basti pensare che nella scorsa legislatura il senatore Marino Mastrangeli fu cacciato dopo poco più di un mese di legislatura perché andava ospite da Barbara D’Urso e in altre trasmissioni. Oppure, lo psicodramma sull’espulsione di Adele Gambaro che avvinse l’Italia come una votazione sulla finale di un talent e poi terminò anni dopo con la senatrice diventata verdiniana. Ora, invece, addii ed espulsioni funzionano col contagocce, anche se uno degli ultimi post di Luigi Di Maio sembra far intuire un cambio totale di marcia su questo fronte, con parole durissime nei confronti di chi continua a favorire la balcanizzazione del MoVimento e dei gruppi parlamentari, divisi su tutto o quasi in due o anche più fazioni: “In un momento difficile per tutti e per il Paese, vedo che c’è qualcuno più interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento, qualcuno che presta il fianco a una stampa che ci ha sempre disprezzato, che lo fa rincorrendo il suo ego, la propria visibilità, disinteressandosi di tutto quel che sta accadendo intorno a noi. Lo dico chiaramente: qui nel Movimento 5 stelle si lavora per cambiare il Paese. Chi è interessato a fare il gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito. Il Movimento è un’altra cosa…”.

Le parole di Di Maio

Insomma, un messaggio del capo politico è chiarissimo; ammettendo il momento di difficoltà del Movimento, le porte sono aperte e chi vuole può andarsene: “Tutto questo – continua il ministro degli Esteri e leader pentastellato - si ottiene lavorando ogni giorno a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente. Per carità, l’ego umano lo conosciamo, e quando il Movimento è nato sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse più ai suoi interessi che a quelli del Paese. Era una cosa prevedibile, nessuno si stupisce. Bene, chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell’Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il Movimento non lo piangerà”. E, a questo punto, vale la pena di fare la lista di chi ha lasciato il MoVimento in questo anno e mezzo di legislatura, per scelta autonoma, espulsioni, espulsioni preventive ed altro, più del 5 per cento degli eletti nelle liste pentastellate. Numeri simili a quelli della scorsa legislatura, ma che sembrano inevitabilmente destinati a crescere dopo le parole di Di Maio e, soprattutto, per il fatto che al momento è ancora in piedi il limite dei due mandati e il “mandato zero” non vale ancora per i parlamentari, né forse varrà mai.

I deputati pentastellati persi per strada

Partiamo da Montecitorio, dove – ovviamente al netto di Iolanda Nanni, che è deceduta lasciando il posto alla prima dei non eletti Valentina Barzotti – i deputati pentastellati persi per strada sono stati undici, cinque dei quali addirittura il primo giorno di legislatura per i motivi più svariati (rendicontazioni saltate nella scorsa legislatura, inchieste o condanne non comunicate, appartenenza alla massoneria non dichiarata ai vertici del MoVimento, varie ed eventuali). Questi cinque hanno girovagato per le varie denominazioni delle componenti del gruppo Misto e diamo conto solo della loro destinazione finale. Silvia Benedetti sta con i seguaci di Giovanni Toti in “Cambiamo! Dieci volte meglio”; Antonio Tasso e Andrea Cecconi sono ormai componenti fissi del Maie, il Movimento associativo italiani all’estero, parte della vecchia e della nuova maggioranza; Salvatore Caiata si è accasato fra le truppe di Giorgia Meloni in Fratelli d’Italia e Catello Vitiello ha da poco salutato i compagni momentanei di strada del gruppo di Toti per andare in Italia Viva, folgorato sulla via di Matteo Renzi.

E poi, uno alla volta, in corso di legislatura se ne sono andati Andrea Mura, velista eletto in Sardegna che – dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni sul fatto che avrebbe rappresentato la Camera anche in mezzo al mare - è emigrato prima nel Misto e poi si è dimesso. Essendo stato eletto nel collegio uninominale di Cagliari-Burcei, si è dovuto ricorrere alle suppletive, vinte dal candidato del Pd. Quindi è toccato a Matteo Dall’Osso, che se ne è andato accusando il MoVimento di aver dimenticato le battaglie per i disabili, e ora è accasato nel gruppo di Forza Italia. Sara Cunial – storica coltivatrice diretta, imprenditrice agricola e paladina delle battaglie più dure e pure, ad esempio sui vaccini – è andata nel Misto, seguita dopo qualche settimana da Veronica Giannone e Gloria Vizzini e poi da Davide Galantino, che poi ha salutato gli ex colleghi ed è finito anche lui insieme a Giorgia Meloni. Insomma, ora alla Camera sono rimasti in 216 deputati, con 11 persi per strada dalle liste elettorali.

I grillini al Senato

A Palazzo Madama, invece, i grillini residui sono 105 e quelli persi rispetto agli eletti nelle liste elettorali pentastellate sette, contando l’ingresso dell’umbra Emma Pavanelli che si è aggiunta in corso di legislatura, una volta sciolto il giallo sull’esaurimento dei seggi in Sicilia, dove erano stati eletti tutti i candidati del MoVimento sia nel proporzionale che nel maggioritario, ma spettava un seggio ulteriore. Per una che è entrata, però, se ne sono persi per strada per l’appunto sette; due, anche in questo caso, addirittura prima dell’inizio della legislatura, per gli stessi motivi dei cinque di Montecitorio: Maurizio Buccarella, che ha praticamente votato sempre insieme ai suoi ex colleghi pentastellati, e Carlo Martelli che invece ultimamente si è differenziato molto, anche sulla percezione nei confronti del Conte bis, tanto che ha votato contro la fiducia. Fra gli altri ex non ha partecipato al voto sul bis-Conte Saverio De Bonis, pure lui nel Misto, e – oltre a Paragone che si è astenuto in aula, ma partecipando alla votazione – fra i grillini rimasti tali non ha votato la prima fiducia giallorossa Lello Ciampolillo. E poi, prima di Elena Fattori, da cui è iniziata questa nostra cavalcata, se ne sono andati al Misto Gregorio De Falco, l’uomo del “Torni a bordo cazzo” la sera della Concordia, e Paola Nugnes, ora accasata sempre nel Misto, ma sotto le insegne di Liberi e Uguali, insieme all’ex presidente del Senato Piero Grasso e ad altri tre senatori. Resta Gelsomina Vono, che invece ha lasciato il MoVimento per approdare nel gruppo di Matteo Renzi, seconda ex pentastellata insieme a Vitiello ad aderire ad Italia Viva, dove si vocifera di nuovi arrivi a breve scadenza.

Insomma, le destinazioni degli ex grillini sono praticamente tutte quelle disponibili o quasi: LeU e Fratelli d’Italia, Berlusconi e Renzi, Toti e gli italiani all’estero, oltre ovviamente a cinquanta sfumature di Misto. Un’unica controindicazione: fra tutti coloro che sono usciti dal MoVimento nella scorsa legislatura, solo in tre sono stati rieletti, tutti nel centrodestra: il friulano Walter Rizzetto in Fratelli d’Italia, la tarantina Vincenza Labriola in Forza Italia e, all’Europarlamento, dove si viene eletti con le preferenze, il leghista bergamasco Marco Zanni, diventato capogruppo dei sovranisti europei di Identità e democrazia, dove lavora a stretto contatto con uno dei due talenti emergenti del Carroccio: il capodelegazione leghista a Strasburgo e Bruxelles Marco Campomenosi, che guida il partito che ha preso più voti in tutta l’Unione Europea (curiosamente, anche l’altro nuovo uomo forte della Lega di Matteo Salvini viene dalla Liguria, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e ai Porti Andrea Benveduti). Per tutti gli altri usciti dai Cinque Stelle nella scorsa legislatura, niente seggi. Da nessuna parte. E, generalmente, oblio.