Di Maio, zone rosse dove ospedali al collasso

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Il ministro Speranza ha la mia fiducia" ma "se ci sono file di 30 ore fuori dagli ospedali si devono dichiarare le zone rosse. Non so se regionali o provinciali ma decidiamo. Non è uno scherzo. Abbiamo 600 mila positivi e le curve peggiorano e nonostante tutto vedo ancora i negazionisti". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante una diretta Fb in cui aggiunge: servono "zone rosse dove ci sono situazioni negli ospedali fuori controllo, e poi esercito e protezione ma anche collaborazione istituzionale" . (ANSA).