Roma, 4 giu. (askanews) - "Io non mollerò mai. Con il MoVimento 5 Stelle al governo non si prendono in giro né lo Stato né i lavoratori! Grazie alle donne e agli uomini della Whirlpool arrivati al Mise da Napoli". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, postando il video dei lavoratori che - sotto il ministero di via Veneto - invitavano il vicepremier a 'non molltare'.