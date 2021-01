Di Maio: voto significa mettere a rischio popolazione più debole

Roma, 14 gen. (askanews) - "Oggi il presidente Conte è una figura cruciale di questa maggioranza, continuiamo a sostenerlo", "non ci sono altre opzioni" ma "poi se la situazione scivola verso il voto dobbiamo sapere che non avremo modo di erogare i fondi per sostenere famiglie e imprese". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato al Tg3.Andare ora al voto, ha aggiunto, significa "mettere a rischio la fascia più debole della popolazione perchè non potrà beneficiare di questi provvedimenti".