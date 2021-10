Di Maio, valorizzare bellezza territori e cultura made in Italy

(ANSA) - NOICATTARO, 09 OTT - "Da ministro degli Esteri vi dico che le bellezze del nostro territorio quanto più saranno valorizzate, più ci permetteranno di portare i prodotti made in Italy e made in Puglia in tutto il mondo. Questo è il nostro soft power, la cultura, le bellezze architettoniche, le bellezze naturali, rappresentano in tutto il mondo il biglietto da visita dell'Italia. Siamo il Paese con il record di siti Unesco, primo al mondo, e su questo dobbiamo investire. Sono molto contento che come governo abbiamo sbloccato il 100% della capienza dei cinema e dei teatri, perché questo è un altro passo in avanti per aiutare un mondo della cultura che aiuta ogni giorno l'Italia nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un incontro elettorale a Noicattaro, nel Barese, dove ha visitato il teatro all'italiana più piccolo del mondo, 39 poltrone, riaperto dopo 60 anni. "Un luogo bellissimo, un posto che ha conquistato anche il cuore di Garrone con Pinocchio" ha detto il ministro, spiegando che investire sulle "attrattività del territorio, su un teatro come questo, recuperato dopo decenni all'incuria e all'abbandono, rappresenta uno di quei biglietti da visita per un territorio bellissimo che può attrarre ancora di più flussi turistici ma anche promuovere il made in Italy". "Facendo così - ha detto Di Maio - noi aiuteremo le imprese del territorio. Io sono un cittadino del sud come voi, ho visto tante aziende andarsene all'estero e lasciare i lavoratori in mezzo ad una strada. Io voglio esportare il made in Italy, non le fabbriche, voglio esportare i prodotti e aumentare il lavoro qui e per farlo ci servono la bellezza, la competenza e l'innovazione". (ANSA).