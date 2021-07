Di Maio, il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria e da quella economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando i ragazzi al Festival di Giffoni. "Le scelte che stiamo facendo come governano tutelano la vita, perché la libertà è la tutela della vita e per tutelare la vita in questo momento abbiamo bisogno che tutti gli italiani possano fare il vaccino il prima possibile", ha sottolineato. "Le dosi ci sono, non abbiamo più la criticità dell'inizio dell'anno, adesso sta ai cittadini darci una mano", ha detto Di Maio. Se la scelta è tra la vita e la morte, nessuno sceglierebbe la morte. E proteggere la vita significa vaccinarsi", ha detto ancora Di Maio. "Quindi vacciniamoci tutti e facciamolo il prima possibile". (ANSA).