Di Maio: Umbria non venga usata come trofeo elettorale lunedì

Narni, 25 ott. (askanews) - "Non potete permettere a nessuno di usare l'Umbria come trofeo elettorale da agitare lunedì per fregarsene dal martedì per i prossimi cinque anni". Lo ha detto il leader M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all'evento di presentazione della manovra economica con il premier Giuseppe Conte, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Narni, a due giorni dal voto per le regionali in Umbria."Chiedete ai nostri amici della Sardegna o dell'Abruzzo quanto ci è voluto per fare la giunta. Il meccanismo è sempre lo stesso: siamo uniti, abbiamo vinto, e dal martedì voi non esistete più perché c'è la guerra agli assessorati", ha detto Di Maio riferendosi alle vittorie del centrodestra alle recenti regionali.