Di Maio: sulla riforma della prescrizione raggiungeremo un accordo

Roma, 7 nov. (askanews) - Sullo stop alla prescrizione "raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta Facebook, sottolineando che la riforma della prescrizione "è nel contratto di governo".Approfittando della diretta, Di Maio ha anche lanciato l'hashtag #bastaImpuniti.Lo stop alla prescrizione, ha ribadito il leader M5s, "è una questione di civiltà, di merito e proprio bloccando la prescrizione si riduce la lunghezza dei processi". Per il vicepremier lo stop alla prescrizione "è sacrosanto perché oggi l'accesso alla giustizia è diventato anche una questione di soldi e chi ha più soldi può arrivare ad un processo più lungo".