[Il punto] Dalla festa della Liberazione a Roma e Siri: aumenta la tensione tra Di Maio e Salvini. Cosa si sono detti

Il clima in Italia è sotto osservazione, per la visita di Greta e la pioggia inopportuna che ci ha rovinato la Pasquetta e rischia di compromettere il ponte del 25, ma anche per il progressivo suo mutare con l’approssimarsi delle Europee. Da questo punto di vista infatti l’aria volge al torrido, sia per l'escalation degli attacchi delle forze di opposizione al governo e sia per i contrasti interni tra i firmatari del contratto, ovvero M5S e Lega.

La festa della Liberazione

L’ultimo casus belli passa per l’atteggiamento dei due leader delle due compagini nei confronti della ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione. Per Di Maio è grave non dare il giusto peso a quella ricorrenza che ha segnato la storia dell'Italia. "Leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare il giorno della Liberazione. Lo trovo grave". Il capo dei pentastellati incalza: "Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce". Inoltre "è curioso che coloro che oggi negano il 25 aprile siano gli stessi che però hanno aderito al congresso di Verona, passeggiando mano per la mano con gli antiabortisti", scrive in un post su Facebook il vicepremier. A suo avviso quella è “una festa nazionale della Repubblica Italiana. Non è questione di destra o di sinistra, ma di credere nell'Italia e di rispettarla". La polemica insomma è servita e i destinatari non è difficile individuarli.

Festa del 25 aprile a Milano da una foto di repertorio (Ansa)

Salvini: "Le polemiche le lascio ad altri"

Sull’argomento, com'è inevitabile, fa sentire la sua voce l’altro vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini. "Le polemiche le lascio volentieri ad altri", afferma, confermando che il 25 sarà a Corleone, in provincia di Palermo, “per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell'Italia”. E aggiunge: “Sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone, per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare la Sicilia e l'Italia dalla mafia".

Secondo il leader del Carroccio “sarà l'occasione per inaugurare la nuova sede del Commissariato di Polizia, al cui ingresso verrà scoperta una targa che ricorda tutte le vittime di mafia e sarà di buon auspicio per le future battaglie: 'Una storia di contrasto al crimine mafioso, presidio di legalità a tutela dei diritti e della civile convivenza'. Onorare il passato preparando un futuro migliore, questo faccio da uomo, da padre e da ministro". Ma la sua assenza dalle celebrazioni del 25 ovviamente lascia aperta la porta a un mare di considerazioni, spesso velenose. E non solo da parte del fronte opposto.

Quello del 25 aprile non è comunque l’unico argomento su cui si evidenzia lo scontro più o meno latente tra i due schieramenti di governo. Basti pensare alle polemiche nate sul comune di Roma. L’ultimo a intervenire sull'argomento è ancora una volta Luigi Di Maio.

Armando Siri, sottosegretario della Lega (Ansa)

Il leader pentastellato: "Probabile che Matteo non abbia compreso"

"Cosa penso del muro della Lega su Roma? Nulla, trovo grave che per fare campagna si colpisca la capitale lanciando slogan su un provvedimento a costo zero. È probabile che Salvini non abbia compreso la natura della misura, visto che punta a non far pagare più non solo ai romani gli interessi su un debito vecchio di 20 anni alle banche, ma anche a tutti gli italiani considerato che i 300 milioni il governo Berlusconi li prese nel 2008 dalla fiscalità generale. Spiegherò io stesso tutto questo a Salvini e sono sicuro che troveremo una soluzione", spiega il leader pentastellato. Ma le punzecchiature ormai sono all'ordine del giorno e il confronto è continuo.

Lo "scopo preciso"

Del resto da ambienti interni ai cinquestelle fanno intendere chiaramente che gli attacchi hanno uno scopo preciso. "Le stanno provando tutte per distogliere l'attenzione sul tema principale: le dimissioni di Siri. - sottolineano stando all’Ansa fonti del movimento fondato da Beppe Grillo- Prima gli attacchi gratuiti a Virginia Raggi, poi la foto di Salvini con il mitra e ancora la reintroduzione della leva obbligatoria. Una dopo l'altra per provare ad oscurare quella che per noi rimanere la notizia principale sulla quale non possiamo soprassedere: l'inchiesta per corruzione che vede il coinvolgimento del sottosegretario Siri. Di mezzo ci sarebbero legami con la mafia. Siri faccia un passo di lato e chiarisca". Come finirà? Forse le elezioni Europee porteranno al superamento del clima di tensione. O forse si apriranno altri scenari. Per l'intanto le due forze in campo provano a distinguersi, a portare l'attenzione dove ritengono più opportuno e a recuperare, o mantenere, fette importanti di elettorato.