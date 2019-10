Napoli, 13 ott. (askanews) - Si stringono i tempi per la definizione della manovra economica. Il capo politico del Movimento 5 stelle è riunito a Napoli, dove si è aperta la seconda giornata di Italia a 5 stelle, con i ministri della sua delegazione per mettere a punto la posizione degli stellati in vista del varo della manovra.