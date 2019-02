Di Maio: Restitution day, da M5s 2 milioni alla Protezione civile

Roma, 6 feb. (askanews) - "Manteniamo un'altra promessa: se lo diciamo lo facciamo. Con questo Restituion day, l'ennesimo, praticamente tagliamo 2 milioni di euro a tutti i parlamentari del M5s e li mettiamo a disposizione della Protezione civile per riparare ponti, strade e per mettere in sicurezza centri urbani in tre regioni colpite dalle alluvioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sicilia". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5s, in una conferenza stampa a Montecitorio."Sapere che nei prossimi giorni verranno ricostruiti ponti, strade, credo possa ricostituire un po' di fiducia nelle istituzioni. Ci vorrà molto tempo perchè veniamo da anni in cui questo non è stato possibile perchè casi isolati hanno danneggiato tutte le istituzioni", ha ricordato Di Maio.(segue)