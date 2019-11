Di Maio: su ponte Morandi Lega ha rallentato, M5s farà giustizia

Roma, 26 nov. (askanews) - "C'è chi in questi giorni mi dice anche che 'è passato un anno e ancora non si è fatto nulla' dopo la tragedia del Ponte Morandi. Hanno ragione. Un anno è tanto. Se al precedente governo fossimo stati da soli, Autostrade l'avremmo già sistemata, invece la Lega ha difeso i Benetton, ha rallentato tutto e ci ha impedito di fare giustizia. Ma a breve daremo il segnale che tutti si aspettano, incluso un monitoraggio nazionale di tutte le concessioni e dei contratti in essere. Noi non dimentichiamo le 43 vittime del Morandi. Il MoVimento 5 Stelle chiede e vuole giustizia". Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5s.