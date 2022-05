Di Maio: non mi preoccupa governo, nato per affrontare crisi

Roma, 15 mag. (askanews) - "Stiamo affrontando un crisi economica e sociale difficile dopo un 2021 brillante, ma non sono preoccupato per il governo di stabilità nazionale è nato proprio per affrontare questa difficoltà": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi di Maio, intervenuto al programma di Rai3 "Mezz'ora in più"."Finché abbiamo una tale situazione economica, da qui alla fine della legislatura il governo esiste per affrontare crisi come questa", ha concluso Di Maio: "La stabilità non è una brutta parola".