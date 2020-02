Di Maio massima collaborazione da Cina

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Sul caso di Niccolò "c'è stata massima collaborazione massima con le autorità cinesi, sono state pienamente disponibili nonostante le difficoltà che stanno vivendo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Pratica di Mare per accogliere il 17enne di Grado rientrato da Wuhan. "Se il Boeing è arrivato oggi e non giovedì era semplicemente un problema di slot", ha aggiunto. Di Maio ha inoltre rinnovato la "vicinanza al popolo cinese" e ha annunciato lo stanziamento di "abbiamo stanziato 300 milioni per supportare il mondo imprenditoriale italiano che potrebbe essere colpito dagli effetti di questa epidemia".