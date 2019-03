Di Maio: martedì votiamo emendmento sul revenge porn

Roma, 28 mar. (askanews) - "L'emendamento per punire il revenge porn contenuto nel Codice Rosso è un primo passo: sono d'accordo con chi dice che va affrontato in un provvedimento organico, ma intanto martedì quando torneremo in Aula per me si può benissimo votare quell'emendamento".Lo afferma in un video postato da Washington sul suo profilo Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio."Non sostituisce tutta la nuova proposta di legge, ma è un primo passo da approvare. Non so cosa pensi la Lega ma non credo - aggiunge - che si debba litigare su questo. Chi è maggioranza si prende responsabilità. Martedì si deve votare quell'emendamrno, poi arriverà una proposta organica".Sulla castrazione chimica, Di Maio ha spiegato: "Dire che la castrazione chimica è volontaria la elimina di fatto dalla norma. Nessuno si farebbe castrare volontariamente. Ma il tema è che chi mette le mani addosso a una donna deve andare in galera. Chi ha violentato quella ragazza sulla Circumvesuviana è già fuori. Lavoriamo perché questi individui siano tenuti dentro".