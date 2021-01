Di Maio: leali a Conte, governo con altro premier senza M5s

Roma, 12 gen. (askanews) - "Conte ha rappresentato e rappresenta il collante e il perno di questa maggioranza, sono ingiusti gli attacchi che sta ricevendo", "saremo leali al premier che abbiamo indicato noi per due volte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato ad Agorà su Rai 3. Un premier diverso per evitare la crisi? "Prendere un nome terzo per governi tecnici o governissimi? Se Meloni e Boldrini si mettono d'accordo forse lo potranno fare ma non con noi" ga risposto Di Maio.Conte, ha concluso Di Maio, "ha ottento i 209 miliardi di euro del Recovery fund, adesso che si devono spendere lo si vuole fare fuori, è tipico di una politica che non riconosce meriti nè lealtà".