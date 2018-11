Di Maio incontra Scholz: dialogo con Ue e reddito cittadinanza

Roma, 27 nov. (askanews) - "Oggi ho avuto un colloquio cordiale con il Vicecancelliere e Ministro federale delle Finanze tedesco Olaf Scholz. L'occasione, in un momento storico così importante per l'Italia e l'Unione Europea, è stata fondamentale per spiegare nel dettaglio le misure cardine contenute nella legge di bilancio. E "al Vicecancelliere ho confermato che è in corso un dialogo con la Commissione Europea, portato avanti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria". Lo ha reso noto via social il. Vicepremier e Ministro di Lavoro e Sviluppo M5s Luigi Di Maio."Nel corso dell'incontro - ha riferito Di Maio. ho ribadito la ferma intenzione del Governo ad abbassare il debito pubblico - accumulato negli anni - agendo attraverso politiche di rilancio dell'economia reale: dagli investimenti al reddito di cittadinanza, con misure di reinserimento nel mondo del lavoro, alla riforma del sistema pensionistico per permettere di rigenerare la forza lavoro del Paese.