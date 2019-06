Di Maio: Flat tax o cuneo fiscale, l'importante è tagliare tasse

Roma, 21 giu. (askanews) - Le tasse vanno abbassate, lo strumento si può essere la flat tax o diversi altri, ma l'importante è "lasciare più soldi nelle tasse dei cittadini". Lo ha detto il vice-premier Luigi Di Maio parlando a Terni: "Cominciamo a parlare di abbassamento delle tasse. Per me si può abbassare il cuneo fiscale per le imprese, come si può abbassare l'Irpef, si possono rimodulare le tariffe per l'Inail, togliamo i costi fissi dalle bollette elettriche... l'importante è lasciare più soldi nelle tasse dei cittadini, soprattutto dei pensionati".Ha chiarito Di Maio: "Poi, si chiama flat tax, cuneo fiscale, l'importante è che si metta in moto un meccanismo per far risparmiare i soldi".