(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Si cita Mario Draghi sempre quando il governo è in fibrillazione e quindi viene utilizzato a volte come oggetto contundente contro Conte o contro altri". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Raitre. "Il presidente Mario Draghi non merita di finire nel dibattito solo quando c'è da accoppare qualche politico", ha detto ancora. (ANSA).