Di Maio garantista crea scompiglio nei 5Stelle. Spiazzando Conte, costretto a inseguire

C’è un leader, nei 5Stelle? Sì, è Di Maio… Una mossa per rifare il look al M5S ma, indirettamente, anche per ribadire il suo ruolo cruciale all'interno del Movimento stesso. La svolta garantista di Luigi Di Maio ha un duplice effetto e arriva come l'ennesima scossa in un universo che, nell'attesa di Giuseppe Conte e del nuovo Statuto, continua comunque a guardare al ministro degli Esteri come punto di riferimento. Il tutto mentre resta scritta sull'acqua qualsiasi ipotesi di intesa con Casaleggio e con Rousseau. I giorni passano e la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per una prima risoluzione della controversia dopo il ricorso d'urgenza ex articolo 700 presentato dai vertici pentastellati.

Il gelo degli ortodossi e il silenzio della base

La lettera di Di Maio a Il Foglio sul caso Uggetti non è piaciuta a tutti all'interno del M5S. Ai tanti plausi arrivati dall'ala governista fa da contraltare il silenzio, gelido, degli ortodossi mentre non è facilmente intuibile la reazione della base visto che né Di Maio né gli account del Movimento hanno rilanciato sui social la svolta garantista. La mossa del ministro degli Esteri è di certo piaciuta all'ex premier Conte, tra i primi a congratularsi.

Ma il leader in pectore, almeno nella tempistica, l'ha subita, trovandosi costretto a inseguire l'ex capo politico su un tema dirimente, anche nell'alleanza con il Pd, come quello della “gogna mediatica”. E c'è poi chi ha visto la svolta dimaiana da lontano e con freddezza. Sono gli ex del Movimento, da Barbara Lezzi a Nicola Morra, sempre più vicini alla formazione di un nuovo gruppo in Parlamento. Una ventina, stando ai rumors di Palazzo, gli ex pentastellati pronti a aggregarsi, e sotto l’egida di Rousseau.

Un Movimento ‘green’ e, insieme, ‘di sistema’

Certo, con la leva del caso Uggetti, Di Maio traccia una nuova via per il M5S ‘green’ che hanno in mente Beppe Grillo - che continua nel suo silenzio dopo il video sul figlio – e Conte. Un movimento più di sistema, lontano da quello di piazza che lo ha portato a vincere le elezioni del 2018. “Il grillismo è morto. Nascerà una nuova cosa, con un nuovo simbolo e una battaglia tra Conte e Di Maio sulla leadership, ma nulla sarà come prima", profetizza Matteo Renzi, che, però, rischia di trovarsi in netta minoranza nello schema di alleanza che si sta prefigurando già alle Comunali: quello tra Pd, M5S e Leu. Schema che vede, qui, Di Maio e Conte in piena sintonia. “Gaetano (Manfredi, ndr) ha la mia stima, è una persona preparata e in grado di risollevare Napoli. Sono certo che darà il massimo per rilanciare la città. Adesso dobbiamo sostenerlo tutti in maniera decisa e compatta. Giuseppe ha fatto un ottimo lavoro”, spiega Di Maio da Napoli.

Per ora, tuttavia, Napoli resta un unicum. A Milano, Conte - che in settimana ha visto i consiglieri locali del M5S - punta ad un'intesa con Beppe Sala già al primo turno ma il sindaco, almeno per ora, frena. A Torino, a dispetto di chi vincerà le primarie, una parte del Pd locale resta fermamente contrario ad un'alleanza con il Movimento. A Roma Pd e M5S rischiano di annullarsi vicendevolmente. “Noi diamo un giudizio non positivo del sindaco uscente, io spingo per Gualtieri”, sottolinea Enrico Letta rimarcando, tuttavia, di non sentirsi tradito da Conte per il suo placet a Virginia Raggi: “è una scelta che ho ritenuto naturale”, prova a sfumare. Ma torniamo ora al ‘caso Uggetti’ e a Di Maio.

Il dramma di Uggetti, le parole di Di Maio

Luigi Di Maio, come si sa, ha chiesto scusa a Simone Uggetti, ex sindaco del Pd di Lodi prima arrestato, nel 2016, poi condannato (in primo grado) e infine assolto in appello dall’accusa di turbativa d’asta (per una piscina comunale, sic), perché “il fatto non sussiste”. Uggetti, la cui vita è stata distrutta (otto anni tra carcere, primo grado, finalmente appello) in questi giorni ha dato diverse interviste in cui metteva all’indice, giustamente, chi all’epoca gli aveva fatto “il processo prima del processo”: i 5Stelle che ululavano mugghianti contro di lui, con tanto di manifestazione in piazza a Lodi, la Lega con Calderoli e altri (ma non Salvini) e pure contro il Pd dell’epoca (c’era Renzi) che non lo difese, anzi se ne vergognò, fischiettando altrove.

Il risultato fu che il Pd perse il comune di Lodi, passato alla Lega, e Uggetti ebbe la vita distrutta. Oggi, appunto, o meglio l’altro ieri, venerdì, con grande sorpresa di molti –M5s e Conte in primis – l’attuale ministro degli Esteri, in una lettera inviata a il Foglio (giornale iper-garantista e mai tenero, con i pentastellati) ha riconosciuto che lui e il M5s (ma anche la Lega) alimentarono “la gogna mediatica” per motivi elettorali, con modalità che furono “grottesche e disdicevoli”.

“Sull’arresto dell’ex sindaco di Lodi ho contribuito a esacerbare il clima. Mi scuso” è l’incipit della lettera a Il Foglio di Di Maio. “Ricordo bene quei giorni - scrive - in cui la notizia dell’arresto portò diversi partiti italiani a chiederne le dimissioni.

Nella stessa piazza, e nello stesso weekend, prima il Movimento 5 stelle con la mia presenza e il giorno dopo la Lega di Matteo Salvini, con Calderoli, organizzarono dei sit-in contro Uggetti fino a spingerlo, un mese dopo, alle dimissioni”. “Con gli occhi di oggi - continua Di Maio - ho guardato con molta attenzione ai fatti di 5 anni fa. L’arresto era senz’altro un fatto grave in sé, che allora portò tutte le forze politiche a dare battaglia contro l’ex sindaco, ma le modalità con cui lo abbiamo fatto, alla luce dell’assoluzione di questi giorni, appaiono adesso grottesche e disdicevoli”.

″È giusto io esprima le mie scuse”, conclude l’ex capo politico 5 stelle, aggiungendo di voler “aprire una riflessione” e ricordando che “il periodo dell’arresto di Uggetti coincise con le campagne elettorali che nel 2016 coinvolsero Roma, Torino, Napoli, Milano e Bologna”.

“L’utilizzo della gogna per fare politica”…

Ma “il punto qui è un altro e ben più ampio, ovvero l’utilizzo della gogna come strumento di campagna elettorale” - nota – perché poi quella gogna mediatica può riguardare tutti prima o poi: “Una cosa è la legittima richiesta politica, altro è l’imbarbarimento del dibattito, associato ai temi giudiziari”, si legge ancora nella lettera di Di Maio che prova a ‘coprire’, però, anche i suoi. “Un atteggiamento mediatico e pubblico che ha contagiato molte forze politiche in quegli anni, basti pensare ai giorni in cui Virginia Raggi finì al centro di inchieste giudiziarie, che di recente hanno visto una totale assoluzione per la prima cittadina, e alle posizioni assunte da alcuni partiti che si sono sempre definiti garantisti, salvo che con lei.

Penso, ancora, al caso Tempa Rossa che coinvolse Federica Guidi (l’allora ministra del governo Renzi, neppure indagata, si dimise, ndr.) penso ai casi di diversi sindaci italiani, penso al caso Eni”. Proprio contro l’ex ministra Guidi si concentrarono molte delle campagne mediatiche del M5s di allora. “Per me”, conclude Di Maio, “esiste il diritto della politica di muovere le sue legittime critiche e richieste, ma allo stesso tempo esiste il diritto delle persone di vedere rispettata la propria dignità fino a sentenza definitiva e anche successivamente. I diritti, appunto, sono diritti e in quanto tali vanno rispettati; allo stesso modo ogni soggetto politico ha il dovere di dissipare ogni ombra sul suo operato senza mai nascondersi dietro a silenzi o scorciatoie mediatiche, soprattutto se sono la stampa e l’opinione pubblica a chiederne conto”.

La svolta ‘anti-forcaiola’ dei 5Stelle è reale?

Un’ammissione molto netta che mai prima d’ora c’era stata nel fronte 5 stelle e che segna una ‘svolta’ vera e propria per il Movimento, nato sulla costituency del giustizialismo ‘manettaro’ e della ‘cultura del sospetto’, e pure dell’appoggio ai giudici qualsiasi cosa facessero e dicessero.

Per il M5s è una vera svolta ‘anti-forcaiola’ e un altro colpo di spugna sulla prassi ‘barricadera’ che aveva contraddistinto il Movimento delle origini. Inoltre, fa il paio con l'enunciazione della rivoluzione ‘moderata’ già preannunciata da tempo: un'altra novità che, infatti, non è piaciuta alle anime più ‘ortodosse’ dei 5 stelle, quelle che ancora rivendicano il Movimento della prima ora. Certo è che l’uscita di Di Maio segna un cambio radicale ed epocale, per il Movimento 5 stelle. Se da lui ci potevano aspettare toni moderati sulla vicenda, la sconfessione di tutta la linea politica del passato del Movimento lascia sorpresi tanti anche, se, pubblicamente, in tanti si sono schierati a favore: Raggi e Appendino, ma anche Stefano Buffagni, Francesco D’Uva e Sergio Battelli.

Conte, spiazzato, insegue Di Maio sul garantismo e c’è già chi rimpiange ‘Gigino’…

Non a caso, poco dopo la sua uscita, è arrivato di corsa l’appoggio del leader in pectore, Giuseppe Conte, rimasto non poco spiazzato da Di Maio e costretto a ‘inseguirlo’ a distanza di poche ore: “Riconoscere un errore come ha fatto Di Maio è una virtù”, scrive l’ex premier su Facebook, rivendicando che proprio “il rispetto della dignità delle persone” è il fulcro del suo ‘nuovo’ M5s. Un tentativo di (ri-)allinearsi e di mostrare compattezza mentre, raccontano fonti interne, l’uscita del ministro dei 5 stelle ha in realtà spiazzato tutti: leader (presunto) e i portavoce.

Conte, dunque, si preoccupa, più che altro, di mettere il cappello sull’operazione in una fase molto delicata di passaggio per il ‘suo’ M5s: “Alimentare la gogna mediatica per contrastare gli avversari a fini elettorali contribuisce all’imbarbarimento dello scontro politico”, scrive. “La politica deve sempre muovere dal rispetto della dignità delle persone”. Per questo, continua, “ho inserito il primato della persona e della sua dignità nella Carta dei principi e dei valori del neo-Movimento 5 stelle”. E il neo-Movimento “non si accontenterà di declamare in astratto i diritti fondamentali, ma si batterà per affermarli”.

Una mossa, quella di Conte, che non basta a frenare quanti nel Movimento stanno iniziando a rimpiangere il ruolo di leadership che aveva Di Maio, quando era lui il capo politico dei 5Stelle. “Anche questa volta Di Maio dimostra di avere la stoffa di un leader” commenta infatti il sottosegretario 5 stelle Giancarlo Cancelleri. Il quale si prende anche l'onere di ‘strigliare’ il futuro leader: “in questo momento c'è Letta che occupa un grande spazio, Di Maio che ha un peso specifico e che, come dimostra la lettera di oggi, fa sembrare che non ci sia spazio per Conte. Ma Conte deve sbrigarsi, deve semplicemente fare in fretta: ha un Movimento da rimettere in piedi, un Movimento di persone che lo stanno aspettando ma che si stanno anche iniziando a interrogare". Ad esempio, fa notare Cancelleri, “da qui alle amministrative qualcuno dovrebbe dirci chi ci autorizza all'utilizzo del simbolo” M5s.

Resta però un dato politico che i più avveduti non fanno finta di non aver compreso: il ministro, prendendosi questa libertà e questo spazio su un argomento così identitario, ha costretto il ‘capo’ del Movimento – o presunto tale - a intervenire. Un segnale, per molti, perché la vacatio ormai dura da tre mesi e il vuoto di potere dentro il M5S comincia a diventare ingovernabile. “Conte fa riferimento a questa ‘Carta dei principi’, qualcuno per caso l'ha vista, l'ha letta? Non mi risulta”, spiega un esponente dei 5 Stelle. I contiani di stretta osservanza gettano acqua sul fuoco: l’impostazione “garantista” di Conte era stato esplicitata in assemblea con i parlamentari diverso tempo fa e “lo stesso Conte non porta su di sé responsabilità rispetto ai toni del passato”.

Ma quante ‘divisioni’ possiede Di Maio?

“Lo fa perché lui già pensa a un suo partito”, malignano i nemici di Di Maio, spiazzati da una posizione che scarta totalmente da anni di battaglie, rinnega il “sono orgogliosamente populista” di Conte, sposta il centro di gravità non permanente su un versante finora inesplorato. Lo fa il giorno dopo l’incontro tra Marta Cartabia e la delegazione pentastellata, i titoli ad effetto (Spazzacorrotti) sono un lontano ricordo, le vibranti proteste contro una prescrizione sulla via di essere ripristinata si sono trasformate in osservazioni e appunti burocratici conditi da un po’ di tattica parlamentare. È Di Maio ad essersi interessato per quanto gli compete delle nomine, con margini di manovra e trattativa che non sono più quelle dei bei vecchi tempi ma rientrano in un alveo istituzionale in cui si è per lo più rinchiuso per uscirne in futuro rafforzato, ottenendo poco, “ma se non si muoveva lui intorno c’è il vuoto”.

Il suo entourage nega, “non c’è nulla dopo M5s, per Luigi”, ma nel Movimento è opinione pressoché unanime che, dopo il Movimento, sarà uno dei pochi ad avere un futuro. Non si sa dove, o quale. Nel suo cerchio stretto si augurano per ora che il “dopo” non ci debba proprio essere e si continui a marciare “compatti come una falange”.

Eppure, quali e quante truppe abbia il ministro degli Esteri, come voglia utilizzarle, quanta capacità abbia di condizionare un partito senza più un’identità ma del quale Conte vuol prendere le redini senza contrappesi di sorta è già un tema di cui si discute, nei parlamentari a lui più vicini.

Da Montecitorio dicono che a Di Maio si riferiscano almeno cinquanta parlamentari tra Camera e Senato, pochi in numeri totali, molti in una fase di totale disgregazione e scontro interno. Cosa ci voglia fare l’ex enfant prodige di Pomigliano è forse presto anche per dirlo, con Draghi, il Recovery plan, l’orizzonte dove già si intravedono le elezioni del successore di Sergio Mattarella, l’agenda per i prossimi mesi sembra già programmata. Cosa ci voglia fare non si sa, ma quel che si sa è la lettera: era una cosa giusta.

Un'altra chiave di lettura: le alleanze con il Pd

Inoltre, la mossa tattica di Di Maio, va letta anche in un'ottica di alleanze: se da un lato c'è chi ipotizza una lettura in chiave di un allentamento delle tensioni sulla riforma della giustizia, di certo l'iniziativa non può che giovare al rilancio dell'intesa con il Pd. Al punto che l’ex viceministro Stefano Buffagni, arriva addirittura a proporre di candidare, insieme al Pd, da parte del M5s Uggetti nel seggio rimasto vacante a Siena, dopo la rinuncia di Pier Carlo Padoan. Per ora, anche grazie a Di Maio (e a Conte, però) c’è l’accordo per un candidato comune con il Pd a Napoli, con l’ex ministro Gaetano Manfredi, ma Di Maio spera si possa ‘chiudere’ l’alleanza coi dem anche a Bologna, se sarà Matteo Lepore a vincere le primarie e – da qui il suo appoggio ‘pieno’ e la sua ‘difesa’ della Raggi – a Roma, forse persino a Torino, se uno dei due candidati, oggi divisi, di Pd e M5s, andrà al ballottaggio.

Il Pd e Renzi ‘apprezzano’ la svolta di Di Maio

Chi apprezza subito il segnale, infatti, è il Pd. “Le scuse di Di Maio a Simone Uggetti sono apprezzabili e coraggiose, dopo gli anni in cui i 5 stelle hanno alimentato la barbarie del giustizialismo”, dice la deputata dem Alessia Morani mentre la capogruppo al Senato Simona Malpezzi parla di “un bel segnale di svolta”. Per i democratici il gesto dell’ex capo politico aiuta a rafforzare ancora di più il patto giallorosso, proprio nel momento in cui il cantiere della coalizione inizia ad avviarsi. Anche Enrico Letta, pur se aspetta un giorno per parlare, dice: “Ha avuto coraggio e apprezzo il suo sforzo”.

E le parole di Di Maio piacciono anche gli avversari storici del M5s. Matteo Renzi esulta: “Qualcosa sta cambiando, il giustizialismo non tira più, il populismo è in crisi”. E pure il leader di Azione Carlo Calenda: “Non posso essere accusato di simpatie verso Di Maio, ma la lettera che ha scritto al Foglio è un grande passo avanti”.

Morra, Toninelli e Di Battista non ci stanno…

Ma la svolta ‘garantista’ è destinata ad alimentare le guerre interne. Non a caso, l’ex ministro M5s, Danilo Toninelli (tra i più feroci, all’epoca, a prendersela con Uggetti), intercettato dall’Ansa, diceva: “Io non devo chiedere scusa a nessuno”. E sono molti, sempre tra gli ex 5 stelle, oggi a sollevare forti perplessità sul cambio di linea: “L’etica”, ha detto Alessandro Di Battista intervistato da Peter Gomez a “La Confessione” (programma in onda il venerdì sul canale Nove), “non aspetta i tre gradi di giudizio. Borsellino diceva che i politici non solo devono essere onesti, ma devono anche sembrarlo”. Insomma, “il sospetto è l’anticamera della verità”, come diceva Robespierre o, per dirla con Davigo, “i politici sono solo colpevoli non ancora scoperti”. Ma parliamo qui, appunto, di un pezzo del ‘vecchio’ Movimento che se n’è già andato o che, molto presto, sta per andarsene, con Rousseau, e per tornare alle ‘origini’, cioè, appunto, forcaiole.