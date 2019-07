Di Maio: autonomia deve garantire livelli essenziali prestazioni

Roma, 8 lug. (askanews) - "E' chiaro che per quanto mi riguarda qualunque tipo di autonomia deve contemplare i livelli essenziali di prestazione, deve contemplare il Fondo di perequazione". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della festa della Polizia penitenziaria, con dichiarazioni ritrasmesse via Facebook."Significa che qualsiasi autonomia si fa delle Regioni che, giustamente, hanno votato il referendum, non solo non deve andare a discapito delle altre Regioni - ha proseguito - ma che dobbiamo individuare dei meccanismi di solidarietà affinché tutte le Regioni che in questo momento non hanno né autonomia, né statuti speciali possano essere aiutate"."E credo che questa autonomia sia la grande occasione per istituire, finalmente i livelli essenziali di prestazioni e il Fondo di perequazione. Poi ci sono alcune cose che secondo me è chiaro che non sono praticabili - ha detto ancora Di Maio - come la regionalizzazione delle ferrovie e delle autostrade. Sull'istruzione, io non credo che in questo momento storico, i docenti, che hanno già grandi difficoltà, vengano aiutati nel momento in cui andiamo a fare concorsi riservati a livello Regionale per alcuni docenti. Si stanno discutendo delle soluzioni, però per quanto mi riguarda se autonomia si deve fare si deve fare bene e soprattutto dobbiamo essere garanti dell'unità nazionale e del fatto che questa è una Repubblica unica e indivisibile".