Di Maio: abbassiamo le tasse e semplifichiamo codice appalti

Roma, 28 mag. (askanews) - "Il prossimo decreto dovrà semplificare il codice degli appalti. Le imprese non devono perdere la testa dietro a mille leggi ed enti inutili. Da questa crisi dobbiamo imparare che senza interventi forti non riusciremo a rialzarci, dunque abbassiamo le tasse e semplifichiamo il codice degli appalti. Più lavoro e meno impedimenti per cittadini e imprese. Non c'è altro tempo da perdere". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordando su facebook l'esempio del nuovo ponte di Genova su cui "negli ultimi 10 mesi i riflettori di tutto il mondo sono stati puntati"."Probabilmente - osserva Di Maio - in pochi credevano nel fatto che l'Italia fosse in grado di ricostruire un ponte in così poco tempo. Invece ce l'abbiamo fatta. E lasciatemi dire che con Genova è nato un nuovo e ambizioso modello di sviluppo. Senza burocrazia, senza troppe lungaggini. Un modello che punta all'efficienza".Quindi Di Maio condivide le parole dell'imprenditore Pietro Salini, che ha lavorato alla ricostruzione del nuovo ponte sottolineando che lo hanno "colpito profondamente": "Con queste mani - sono le parole di Salini - l'abbiamo costruito. I costruttori usano le mani. Sono persone semplici, con dei sogni. Vanno a casa con il pane che hanno guadagnato. Io vorrei che questo ponte fosse un messaggio. Che da qui partisse un grande piano per il Paese, di manutenzione, di ricostruzione, che desse lavoro a milioni di persone"."È la verità", commenta Di Maio aggiungendo: "Sono parole reali, che ritraggono il Paese reale e, proprio per questo, il prossimo decreto dovrà semplificare il codice degli appalti".