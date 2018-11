Di Battista: “Mio padre è il fascista più liberale che conosca”. Poi chiede scusa per il gasdotto: “Mettetemi al chiodo”

"Mio padre provoca: è nel suo carattere, è una persona onesta, io lo stimo tanto perché mi ha insegnato questa irriverenza. Penso sia la persona più liberale, nel senso buono del termine, che io conosca: un fascista, come si definisce lui, che vuole che la Chiesa paghi l'Imu, un fascista d'accordissimo con le unioni civili, anti-imperialista, molto più amante del Che che di Berlusconi o Bolsonaro. Un personaggio molto particolare". È una vera dichiarazione d’amore quella di Alessandro Di Battista, , in collegamento dal Nicaragua con lo studio della trasmissione Accordi & Disaccordi di Andrea Scanzi e Luca Sommi. L’ex deputato assolve il padre dichiaratemene fascista utilizzando aggettivi che difficilmente si abbinano al quel periodo storico.

Il mea culpa sul gasdotto

Ma Di Battista fa anche un mea culpa pesante in merito al mancato blocco del gasdotto in Puglia che ha dato il via a una bufera contro il Movimento 5 Stelle. "Mi merito di essere messo al chiodo, chiedo scusa a tutti i cittadini salentini perché li ho illusi".

Le parole di Di Battista sono arrivate dopo aver visto il noto filmato girato durante un comizio a Melendugno in cui affermava che il progetto del gasdotto sarebbe stato "bloccato in due settimane".

“Quando ho visto questo video pubblicato ovunque", aggiunge Di Battista "ho pensato che questo è il dovere del sistema mediatico, rinfacciare ai politici le promesse non mantenute". Io stesso mi ero illuso, ero convinto che saremmo riusciti a bloccarlo ma è evidente che quando ho detto questa frase intendevo qualora il Movimento avesse governato da solo. Ciò non è accaduto".



"Me lo merito tutto - conclude Di Battista - starò più attento con le parole e proverò a fare più pressione affinché certe promesse che sono state fatte e sulle quali abbiamo preso voti vengano mantenute".