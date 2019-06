Di Battista: non voglio destabilizzare, con Di Maio chiarirò

Roma, 23 giu. (askanews) - Con Di Maio "io sono convinto che ci vedremo presto e si chiarisce uno screzio e una incomprensione". Lo ha detto Alessandro Di Battista, a 'In 1/2 ora in più' su Rai 3, a proposito della polemica a distanza con il vicepremier Luigi Di Maio."Da parte mia non c'è nessun tentativo di destabilizzazione. Ieri - ha aggiunto - ho visto il ministro dell'Interno convocare i sindacati, secondo me questo è un modo di destabiliazzione. Io ho scritto un libro perchè è il mio lavoro, tiro fuori delle idee politicamente scorrette".Di Maio, ha concluso, "è un po arrabbiato e quando uno è arrabbiato si chiarisce. Nel libro ho scritto che qualcuno ci ha visto troppo chiusi nei Palazzi mentre c'era Salvini in giro. Perchè è successo questo? Perchè siamo brave persone che poniamo l'interesse del Paese al di sopra dell'interesse del M5s".