Di Battista: fondare una nuova forza? Non dico no a prescindere

Roma, 13 mag. (askanews) - "In questo momento della mia vita non son convinto di dire no a prescindere, non ci ho pensato". Risponde così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista in diretta facebook ad Andrea Scanzi che gli ha chiesto se ha in mente di fondare una nuova forza politica.Di una cosa Di Battista è certo: "E' impossibile vedermi in una altra forza politica". Dopo l'addio a M5s, ha rivelato, "delle offerte non ti nego siano arrivate. Non dico da chi per rispetto. Quando sono uscito da M5s sono iniziate ad arrivare telefonate di complimenti ma, ringraziando, ho chiarito a tutti che io sono grillino. Non si tratta di essere nostalgici, di sognare le liste Amici di Beppe Grillo ma ci sono alcune questioni dirimenti e restano mie. Quando qualcuno mi dice ma tu sei grillino io dico sì". A Scanzi che gli chiede se le offerte sono arrivate da "qualcuno che sta all'opposizione", Di Battista ha risposto: "Non ci crederesti mai".Sul suo futuro politico, su un eventuale candidatura alle elezioni, dunque Di Battista spiega: "Non ho deciso. Voglio prendermi qualche mese di riflessione. La situazione politica è in divenire, voglio prendermi tempo per riflettere. Sono diventato più riflessivo, sarà la paternità. Per ora voglio proseguire facendo politica da fuori".