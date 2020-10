Accade tutto molto in fretta. E come previsto. Alessandro Di Battista vuota il sacco conto il Movimento 5 Stelle e se l’addio non è ancora formalizzato è difficile tornare indietro. Nelle stesse ore, quasi si fossero messi d’accordo, sui 5 Stelle si abbatte anche la scure di Casaleggio: l’associazione Rousseau, cuore e “sede” per quanto virtuale ma unica del Movimento, non potrà più garantire tutti i servizi che quindi saranno tagliati e ridotti. Difficile capire bene quali perché quella di Rousseau è una nebulosa di cui solo Casaleggio e soci detengono le chiavi e i segreti. Però “almeno fino a dicembre” la piattaforma funzionerà a singhiozzo. In pratica è come lasciare gli eletti chiusi nel palazzo, in quella scatola di tonno che erano andati per svuotare, senza più voce per parlare con la loro base, gli iscritti. C’erano una volta i portavoce. Ora senza Rousseau sono muti, afoni, e, soprattutto, in rappresentanza di chi?

Giornata nera

Una giornata nera. La seconda in meno di dieci giorni. La prima è stata lunedì 21 settembre, quello dello spoglio che ha certificato come pure in Campania, regione che esprime ben due ministri e il presidente della Camera, il Movimento si sia fermato al 9 per cento (nel 2018 era arrivato al 40%). La guerra tra bande si è fatta permanente e la scissione è un’ombra sempre più vicina. Tutto questo accade, e non a caso, alla vigilia dei ballottaggi dove in sei comuni tra cui Termini Imerese, Pd e 5 Stelle provano a dimostrare che il matrimonio e l’alleanza politica strutturata funzionano. Dopo quello che è uscito dalla bocca di Di Battista, nelle ultime ore, in due riprese, giovedì sera su La 7 e ieri sera su La Nove, è possibile che anche quegli esprimenti possano fallire. Con grande rammarico di Luigi Di Maio, vero obiettivo delle accuse del Dibba e della ritorsione di Casaleggio. E molta preoccupazione nelle file del Pd. Zingaretti ha appena provato ad alzare la testa e a dettare l’agenda, a sfidare Conte e i 5 Stelle sui temi e sui tempi: avanti con decreti Immigrazione, correggere il Reddito di cittadinanza, abolire Quota 100. Il Mes al momento è rinviato, ma solo per evitare affollamenti vari. Il fatto è che dopo lo strappo di ieri al primo voto utile governisti e non tra i grillini potranno contarsi. E può succedere di tutto. Giuseppe Conte a Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo è stato aggiornato parola per parola delle esternazioni di Di Battista e soci e ha controllato con preoccupazione l’agenda dei voti al Senato: entro il 13 ottobre il via libera al decreto Agosto (che finanzia anche la cassa integrazione); entro il 10 il voto alla Nadef, la Nota di aggiornamento che pretende la maggioranza assoluta (a palazzo Madama 161 voti); lunedì il via libera in Consiglio dei ministri al decreto Immigrazione; martedì la richiesta di proroga dello stato di emergenza. E poi la sessione di bilancio e i progetti per il Recovery fund. Bastano pochi senatori 5 scissionisti per far saltare il banco.

“Il Pd è la morte nera”

Giovedì sera il DIbba era ospite a Piazza Pulita su La 7. E ha sparato alzo zero contro l'alleanza con il Partito democratico: “E' la morte nera” ha detto citando l’arma di distruzione che compare in Guerre Stellari. “Rischia di diventare come l’Udeur di Mastella buono forse più per la gestione di poltrone. Serve subito il congresso e la svolta”. Ieri mattina le prime file dei parlametari hanno replicato via social. “Non stiamo giocando agli strateghi - ha scritto su twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. “Il Movimento, insieme a Conte, sta gestendo una pandemia mondiale. E la sta gestendo bene. Basta polemiche sterili, lasciamole a Salvini. Pensiamo a migliorare il Reddito di cittadinanza, al Superbonus 110%, e al recovery fund che abbiamo ottenuto”. Dura la replica dell'europarlamentare Dario Giarrusso: “Mi offende sentirmi dire che siamo come l'Udeur, partito che basava i suoi consensi (esattamente al contrario di noi!) sul clientelismo e le peggiori pratiche della peggiore politica. Piuttosto - ha contrattaccato l’europarlamentare - era proprio in partiti come l'Udeur che qualcuno si svegliava una mattina e picconava il partito dall'interno pur di conquistare il potere col proprio gruppetto. Chi è Udeur, dunque?”. E poi Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionali (“non siamo poltronari, così si indebolisce il governo”). Il sottosegretario Cancelleri: “Spero che Di Battista non trasformi il suo cognome in disfattista”. Il ministro Patuanelli: “In questo modo Di Battista indebolisce il Movimento, Conte e il governo”.

Il Dibba pronto a prendere altre strade

Con Di Battista si schierano subito Lezzi (“l’omologazione ci ucciderà”) e Corrao: “Alessandro è l’unico coerente, siamo diventati i dinosauri che volevamo combattere”. Palazzo Chigi e il Nazareno vanno in fibrillazione. Conte, a Bruxelles per il Consiglio Ue, resta continuamente aggiornato. Si cercano vie d’uscita. Ieri sera Di Battista tenta una correzione ma rincara la dose. Registrando un talk su La Nove che andrà in onda in settimana, gli autori fanno uscire alcune dichiarazioni. Come, “voglio che il governo vada avanti ma l’alleanza col Pd ci indebolisce. Possibile non si capisca che il loro (del Pd, ndr) obiettivo è indebolirci giorno dopo giorno”. In questo almeno non ha tutti i torti. Un crescendo di insulti, messaggi (“dovevo diventare ministro ma il Pd mise il veto e disse che sarebbe entrata anche Boschi. Allora dissi, meglio di no”) e ultimatum: “Sono pronto a prendere altre strade se dagli Stati generali dovesse emergere una linea diversa”. E’ utile ricordare che il nuovo regolamento del Senato impedisce la nascita di nuovi gruppi parlamentari a meno che i loro simbolo non abbia partecipato alle ultime elezioni politiche. Alla Camera, invece, dove Il regolamento non è cambiato, può nascere un gruppo. Con relativi finanziamenti.

La scure di Casaleggio

In una giornata così, il post dell’Associazione Rousseau pubblicato sul Blog delle Stelle è stata la mazzata finale. Per questo, non casuale. “Riduciamo una serie di servizi e funzionalità fino a dicembre, mancano le entrate” si legge. All’indice, ancora una volta, i morosi che, passato il 30 settembre, non hanno rimediato ai ritardi. Lo strappo di Casaleggio ha una serie di conseguenze perchè tra i servizi sospesi c'è quello della gestione delle liste (Open Comuni) in vista delle amministrative 2021. Il rischio è che senza una ricucitura sotto il simbolo del M5S, dato in concessione da Beppe Grillo all'associazione fondata da Casaleggio e Luigi di Maio, alla prossima primavera non ci si possa candidare. “Rousseau garantisce l'infrastruttura organizzativa, amministrativa, burocratica, tecnologica e comunicativa, nonchè la tutela legale e le attività di formazione necessarie” si legge ancora nel post ricorda, non a caso, il figlio di Gianroberto Casaleggio. Che lascia due indizi sul fatto che, con Rousseau, una mediazione - anche economica - sia ancora possibile. Il tema è vedere se e come il M5S arriverà al Congresso.

Di Maio: Dibba è “il passato”

La rottura con i governisti e con Luigi Di Maio appare insanabile. “Volevo solo dirvi che sono ottimista. Che il MoVimento ce la farà. Non scoraggiatevi, guardiamo sempre avanti e mai indietro” aveva sottolineato il ministro degli Esteri di buon mattino, dopo la prima esternazione di Di Battista. Di Maio era e vuole restare concentrato sui ballottaggi e il primo turno di comunali in Sicilia e Sardegna. Il suo unico obiettivo ora è la possibilità di vincerei in città come Pomigliano D'Arco e Andria come l'embrione di quel percorso di alleanze con il Pd che l'ex capo politico vuole per le prossime Comunali. Di Battista, quindi, è solo “il passato”. Qualcosa di cui non occuparsi più. L’unico. He veramente tace è il capo politico Vito Crimi. Come pure il Garante e fondatore Beppe Grillo. Stavolta Dibba ha fatto “male” al Movimento. Vedremo anche e fino a che punto al governo.