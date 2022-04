I deputati flash: tutti quelli che scappano dal Parlamento dopo meno di un anno

Angela Raffa, la deputata siciliana più giovane della legislatura, nata a inizio 1993 e che aveva compiuto i 25 anni minimi richiesti dalla Costituzione per entrare a Montecitorio da poche settimane, vedrà il suo vitalizio solo nel 2058, quando compirà i 65 anni. Sempre che la legislatura non venga sciolta prima di settembre, ma questa sembra più un’ipotesi di scuola che altro.

E Rosa Menga, giovanissima medico foggiano, eletta anche lei nei Cinque Stelle, che non ha ancora compiuto i 30 anni, dovrà aspettare la pensione parlamentare qualche mese in più della sua ex collega di gruppo. Rosa, deputata eletta nel collegio uninominale di Foggia, senza dubbio la parlamentare più bella della legislatura, confermando il proverbio che vuole le donne foggiane come le più affascinanti d’Italia, nel frattempo ha abbandonato il MoVimento al momento della nascita del governo Draghi, è stata poco più di un anno fra gli apolidi del Misto e da quattro giorni ha aderito a Europa Verde-Verdi Europei, il gruppo del rinato Sole che ride.

Insomma, il record di Peppe Gambale, ex parlamentare della Rete di Orlando e poi ulivista, che con quattro legislature ha iniziato a prendere il vitalizio a 42 anni, è ben saldo.

Così come è inattaccabile, per le nuove leggi, il record del senatore democristiano marchigiano Alfredo Trifogli che si vide annunciare in aula la sua seconda legislatura, per la morte del senatore che lo precedeva nella lista dello scudocrociato, non solo a legislatura già finita, ma addirittura a elezioni successive già svolte, ma in attesa della prima convocazione delle nuove Camere.

Oppure, l’altro record di tre parlamentari radicali che, in onore del patto di rotazione con i compagni di lista, si dimisero dopo un giorno o una settimana di legislatura, ma per il fatto stesso di essere stati deputati o senatori almeno per un giorno maturarono quasi 3000 euro al mese di vitalizio.

Insomma, niente di tutto questo. Le dimissioni dopo pochi giorni o mesi da deputato e senatore, ora non influiscono più sulla maturazione del vitalizio, se non sono compiuti 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura. Con un’unica eccezione: la possibilità di “ricostruire” la propria vita contributiva anche per la legislatura sciolta se non si è neoeletti e si è già stati deputati o senatori altre volte.

Detto tutto questo è interessante fare l’appello di parlamentari di questa legislatura che sono rimasti deputati e senatori per pochissimi giorni e, comunque, per meno di un anno. Un piccolo esercito.

A partire dall’annuncio dato l’altro giorno in aula dal presidente di turno di Palazzo Madama, sotto il titolino “Senato, composizione”: “Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, numero 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Calabria a seguito delle dimissioni della senatrice Clotilde Minasi, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la predetta senatrice è Fausto De Angelis. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Fausto De Angelis. Complimenti senatore”. E il giorno successivo De Angelis, esattamente come aveva fatto colei che l’ha preceduto, ha scelto di aderire al gruppo Lega Salvini-Partito sardo d’azione.

Ma la storia vera qui è quella di Tilde Minasi che ha scelto di entrare come assessore alle Politiche Sociali nella giunta della Calabria guidata dall’ex capogruppo azzurro a Montecitorio e oggi presidente della Regione Roberto Occhiuto, lasciando Palazzo Madama dove era entrata il 2 dicembre 2021, quattro mesi esatti fa, subentrando a Paolo Saviane, senatore leghista veneto scomparso nel frattempo. La senatrice Minasi ha fatto a tempo a votare il Mattarella bis e a partecipare al Romanzo Quirinale, ma 120 giorni dopo lascia Palazzo Madama.

E prima di lei la stessa sorte era toccata a Lara Magoni, ex campionessa bergamasca di sci eletta senatrice con Fratelli d’Italia, che optò per fare l’assessore in Lombardia, restando a Palazzo Madama solo tre mesi e 18 giorni, dalla prima seduta della diciottesima legislatura, il 23 marzo 2018 al 10 luglio dello stesso anno.

E non festeggiò l’anno di Palazzo Madama nemmeno il presidente dell’Abruzzo, sempre di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, che si dimise per incompatibilità il 19 marzo, quattro giorni prima del suo compleanno da senatore. “Compleanno” in aula festeggiato per poche settimane invece dal presidente della Regione Sardegna e leader del Partito sardo d’azione Christian Solinas, che si dimise il 19 giugno 2019.

Ma in assoluto, la senatrice più “veloce” di questa legislatura è un’altra leghista: Kristalia Rachele Papaevangeliu, subentrata nel collegio laziale a Anna Cinzia Bonfrisco, eletta eurodeputata, il 2 luglio del 2019, ma poi sostituita da Matteo Salvini esattamente trenta giorni dopo, il 31 luglio, quando il Senato dichiarò decaduto dal seggio calabrese il leader della Lega, per un riconteggio che favoriva una deputata azzurra, Fulvia Michela Caligiuri, Salvini optò per il Lazio, dove pure era stato eletto nel 2018, e alla povera Papaevangeliu, che pure aveva già fatto buone cose nel suo mese da senatrice, oltre a portare la sua solarità, la sua bellezza e il suo grande stile greco a Palazzo Madama, non restò altro che tornare a casa.

Ma anche a Montecitorio non mancano i deputati “flash”: l’8 maggio, dopo soli 46 giorni da deputato (ma lui almeno era già stato alla Camera, anche da capogruppo della Lega) salutò la compagnia per primo Massimiliano Fedriga, eletto presidente del Friuli- Venezia Giulia.

Novantaquattro giorni di legislatura, invece, per un’altra leghista, Claudia Terzi, poi diventata assessore in Lombardia e due soli mesi in più per la povera Iolanda Nanni, deputata pentastellata morta nel frattempo.

Il 25 settembre 2018, dopo sei mesi e due giorni di legislatura, se ne andò il piddino David Ermini, diventato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, e solo due giorni dopo se ne andò dimissionario anche Andrea Mura, il velista pentastellato eletto nel collegio di Cagliari-Burcei finito al centro delle polemiche per aver detto in un’intervista alla Nuova Sardegna che si poteva fare il parlamentare anche in mezzo al mare.

Altri cento giorni e poco più e a inizio 2019, a nove mesi dall’inizio della legislatura, se ne andarono addirittura in quattro: tre leghisti eletti consiglieri provinciali-regionali del Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, il governatore Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli, tutti il 9 gennaio 2019, e quattro giorni dopo Guido Crosetto che scelse la presidenza delle imprese italiane di Aerospazio, Difesa e Sicurezza e dopo alcuni voti polipartisan contro le sue dimissioni, se le vide finalmente accettare dall’aula di Montecitorio.

Pochi giorni, solo 38 per la precisione, alla Camera per l’azzurro Domenico Gianetta, che subentrò il 30 marzo 2020 a Iole Santelli, divenuta presidente della Regione Calabria, ma poi optò anche lui per il consiglio regionale e lasciò il posto a un terzo esponente di Forza Italia, Sandro Torromino, il 7 maggio.

Storia simile a quella di Giovanni Sanga, esponente bergamasco del Pd, che subentrò il 20 gennaio 2021 all’ex segretario Democratico Maurizio Martina, che scelse di lasciare la Camera per andare a fare il consigliere speciale del direttore generale della FAO. Ma lo stesso Sanga se ne andò per incompatibilità con il suo ruolo di numero uno di presidente dell’aeroporto di Orio al Serio nella SACBO, il 13 aprile, ottantatrè giorni dopo, necessari e sufficienti a cumularsi a quelli delle legislature precedenti.

E concludiamo con Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga eletta deputata nel 2018 con la Lega che però morì il giorno in cui sarebbe stata proclamata deputata, lasciando il posto a Lorenzo Viviani. Lei è stata parlamentare solo nel cuore dei suoi compagni di partito. Quasi deputata, per pochissime ore.