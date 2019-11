Delrio: 'Più fatica con i grillini che con i miei 9 figli'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Più fatica con nove figli o con i grillini? “Assolutamente i grillini, sono impegnativi, non che siano cattivi ma sono molti e con molte opinioni diverse”. Scherza così, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1,Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a cui i conduttori avevano chiesto un confronto tra la gestione della sua numerosa famiglia e il rapporto coi 5S. Tutti i figli, rivela Delrio, “hanno fiducia nel centrosinistra. Ci sono dei 'renziani' che però, diciamo, sono rimasti nel Pd”. C'è qualcuno dei suoi figli del M5S? “In questo momento no, c'è però stata una delle mie figlie ma un anno e mezzo fa”. Lei ha votato per i grillini? “Non lo so, diciamo che lei è stata una loro simpatizzante”. E un'altra apprezzava Casini... "Mamma mia, si è vero. Casini è simpatico, piace, ma in quel momento abbiamo ragionato sul fatto che il Pd fosse un po' più spostato a sinistra”. A chi gli domanda infine se qualcuno dei suoi figli fosse tra le 'sardine' di Bologna o Modena, “no - ha risposto Delrio - ma ci sarà sicuramente qualcuno di loro la settimana prossima a Reggio Emilia per una manifestazione spontanea”.