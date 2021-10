Delega fisco, Draghi: nulla di deciso ci sarà tempo per confronto

Roma, 5 ott. (askanews) - "Ci saranno ulteriori momenti di confronto sui decreti delegati, anche la legge delega sarà oggetto di confronto in Parlamento, si può pensare che sia stata detta l'ultima parola che il governo ha deciso e invece il processo non è così semplice, prenderà molti anni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa per illustrare la delega fiscale.Il premier ha spiegato che "l'esercizio della delega durerà 18 mesi, si dovrà formare una commissione che lavorerà con Franco al Mef e dopo ci sarà l'implementazione di quello che verrà presentato nei decreti delegati".