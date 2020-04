Def, ok unanime Camera a scostamento per 55 mld, 512 i sì

Roma, 29 apr. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato, quasi all'unanimità, lo scostamento di bilancio chiesto dal governo al Parlamento con 512 voti a favore e un solo voto contrario.L'esecutivo ottiene così l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.I 55 miliardi per il 2020 andranno a finanziare la mega-manovra che il governo si appresta a varare per fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza Coronavirus, dopo un primo scostamento approvato dal Parlamento di 25 miliardi usati per coprire le misure del dl Cura Italia.Lo scostamento sugli anni successivi punta a "eliminare definitivamente e completamente gli aumenti di Iva e accise", a "sostenere gli investimenti" e "costituisce una fondamentale operazione di pulizia del bilancio pubblico" che accrescerà "la trasparenza e la credibilità della finanza pubblica" oltre ad alleviare la "pressione fiscale di 1,1 punti percentuali di Pil", ha spiegato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.Sul saldo netto da finanziare, gli effetti del nuovo decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi. Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stato fissato nel Def al 10,4% del Pil nel 2020 e al 5,7% nel 2021. Mentre il debito pubblico si stima si attesterà al 155,7% del Pil nel 2020 e al 152,7% nel 2021.La relazione del governo certifica comunque la sostenibilità del debito pubblico italiano, il cui rapporto debito/Pil verrà ricondotto verso la media dell'area euro nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro che il Def individua nel conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario e nel rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative.