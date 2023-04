Def: Giorgetti, spero che dagli errori si impari

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Ora manca il Senato, andiamo avanti come previsto con il decreto il primo maggio, poi sempre con atteggiamento di responsabilità andiamo avanti. Credo che dagli errori si impara, spero che in futuro non si ripetano situazioni simili". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, uscendo dalla Commissione Bilancio del Senato, commentando il via libera da parte della Camera della relazione al Def, dopo il passaggio a vuoto di ieri. (ANSA).