Coprifuoco e scuola, scoppia l’ira delle Regioni dopo l’ok al decreto sulle riaperture

Alta tensione tra governo e Regioni dopo il via libera al decreto Covid. Quanto avvenuto sulla scuola ''è un precedente molto grave'' e ''si è incrinata la reale collaborazione tra Stato e Regioni", ha detto a Radio KissKiss il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. ''Sulla scuola c'è un problema politico istituzionale importante, e cioè aver cambiato in Cdm un accordo politico tra istituzioni, siglato con la Conferenza delle Regioni, con i Comuni tramite l'Anci e con le Province tramite l'Upi'', ha aggiunto. Accordo che prevedeva ''una scuola che aveva un range di presenza da 60 al 100% e questo non per una scelta politica dei territorio, ma per dei limiti fisici perché servirebbero dai 15mila ai 20mila autobus in più per fare il 100% della scuola''.

Conferenza delle Regioni e delle Province

Proprio per valutare il Decreto Legge Covid19 approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri Fedriga ha convocato in seduta straordinaria la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per oggi alle 15.30. "La nostra priorità come Regioni è quella del coprifuoco. Abbiamo proposto all'unanimità un miglioramento della bozza del decreto, con la richiesta dello spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23. Pensiamo ai ristoranti, andando a cena fuori nei locali consentiti dovremmo andare via alle 21,30, non penso che rappresenti un serio rischio spostarlo di un'ora", ha detto ancora il presidente della regione Friuli Venezia Giulia.

Zaia: "Spero in revisione del decreto"

"Spero vi sia una revisione del decreto". E' questo l'auspicio del presidente della Regione Veneto Luca Zaia che oggi nel corso del punto stampa ha tenuto a sottolineare che "non sarebbe una marcia indietro, non dico oggi, ma nei prossimi giorni credo che sarebbe ragionevole un 'tagliando' del decreto". Tra i punti fondamentali vi è quello del "coprifuoco alle 22 e il 70% di studenti in presenza". "Ci eravamo accordati come Regioni ad una presenza in classe alle superiori al 60% e ci siamo ritrovati con il 70%: non ci siamo -ha avvertito Zaia- certo, le scuole vanno aperte ma noi chiediamo che si torni al 60% di presenze altrimenti sballa tutto perché non ci sono gli autobus sufficienti". Il governatore del Veneto si è detto però ottimista: "Immagino ci siano margini di aggiustamenti e di dialogo".

Toti: "Incongruenze in nuovi provvedimenti"

"La conferma del coprifuoco alle 22, l'apertura di cinema e teatri e allo stesso tempo il divieto di mangiare all'interno di un ristorante, come invece prima era consentito fare in zona gialla, sono decisioni che oltre a essere incoerenti colpiscono sempre gli stessi. Così come ancora una volta vengono penalizzati gli organizzatori di eventi, matrimoni e cerimonie che saranno impossibilitati a lavorare la sera nel pieno della stagione più gettonata". Lo afferma in un post sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti "In queste ore - prosegue - sto ascoltando con attenzione e preoccupazione gli sfoghi di migliaia di lavoratori che hanno tutta la mia comprensione e vicinanza. Su questi temi le Regioni si riuniranno oggi alle 15.30, faremo sentire la nostra voce che è la stessa di chi in queste ore protesta per i provvedimenti presi. Speriamo che il Decreto arrivi immediatamente in Parlamento, dove anche i nostri parlamentari faranno di tutto per rimediare a queste incongruenze. Così non va. E il buonsenso che lo dice".

Leader Lega riunisce la segreteria del partito

Oggi - si apprende da fonti della Lega - il segretario Matteo Salvini riunirà in videoconferenza la segreteria politica del suo partito. Il leader della Lega, tra l'altro non sembra fare passi indietro rispetto alla posizione di ieri e anzi critica un testo sul quale anche le Regioni che vanno all'attacco. "Il Decreto purtroppo ha avuto solo una modifica, quella che ha aumentato dal 60 al 70% la presenza in classe obbligatoria degli studenti. Il governo ha disatteso l'accordo raggiunto con gli enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e studenti: migliaia di studenti ammassati sui mezzi pubblici non sono un problema e non corrono rischi, mentre due persone in palestra o al bar rappresentano un problema. Perché?", dice Salvini.

Forza Italia: “Cambiare orario coprifuoco”

Forza Italia chiede che nel giro di una settimana, dieci giorni si verifichi la situazione della pandemia nel nostro paese e si possa spostare, se le condizioni lo permetteranno, il termine della chiusura dalle 22 alle 23". Così il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Antonio Tajani in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles. " Questa decisione da anticipare significa poter aiutare tutto il mondo delle imprese, significa aiutare settori che sono stati costretti a chiudere per troppo tempo a causa del coronavirus", aggiunge Tajani.