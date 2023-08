Decreto voli, l'Ad di Ryanair: 'L'Ue lo cancellerà'. E aggiunge: 'Chi parla di cartello dice spazzatura. Come voi solo i sovietici'

Non piace proprio a Ryanaiir il decreto Meloni che mette un limite alle tariffe dei collegamenti tra la Sardegna e la Sicilia. L'ad della compagnia irlandese, Eddie Wilson, non ha dubbi sul fatto che sia un provvedimento "ridicolo, illegale e che interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue". Per il manager insomma "deve essere cancellato". In una intervista all'Ansa Wilson sottolinea che "se non verrà cancellato ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia".

"Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare. Ryanair ha raggiunto oltre 185 milioni di passeggeri perché abbiamo abbassato i prezzi e diamo valore, non abbiamo bisogno di parlare con compagnie incompetenti. Non ho mai parlato con nessuno, mai parlato con qualcuno in Ita", ha proseguito Wilson, sottolineando che chi dice che Ryanair abbia fatto cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, come per esempio il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, "dice spazzatura, nient'altro che spazzatura".

Nè cartelli né algoritmi

"Algoritmo? Mio Dio! Non ci sono algoritmi. Non sappiamo chi compra i nostri biglietti a 20, 30, 40 euro. Non facciamo profilli dei nostri clienti. Come potremmo? Penso che queste persone che dicono queste cosa hanno guardato troppo Netflix, non vivono nel mondo reale. Noi iniziamo offrendo i prezzi più bassi e poi andiamo su progressivamente". Così Eddie Wilson, spiegando che "non possiamo convincere la gente a volare con noi se non vogliono, solo il prezzo li può convincere ed è per questo che abbiamo tanto successo. Da anni offriamo i prezzi più bassi".

In mattinata erano arrivate le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Stamattina ho incontrato il ceo di Ryanair che mi ha illustrato i piani di sviluppo significativi nel Paese e le problematiche che affronta, sono disponibile a incontrare anche le altre compagnie per capire se il provvedimento può essere migliorato in conversione parlamentare", aveva affermato in conferenza stampa parlando del Dl Asset approvato lunedì dal consiglio dei ministri che introduce, tra l'altro, una stretta sugli algoritmi che stabiliscono i prezzi dei voli per le Isole.

Schifani: atteggiamento scandaloso

"L'ad di Ryanair Wilson spieghi ai milioni di siciliani se non è scandaloso l'atteggiamento di chi approfitta di una situazione di mancata concorrenza, direi quasi di monopolio, per vessare un'intera popolazione con prezzi esorbitanti. 'Spazzatura', quindi, sono certe condotte che abbiamo segnalato all'Antitrust per ben due volte", ha detto il governatore Schifani risponde a Eddie Wilson che aveva tra l'altro detto che "il decreto del governo è una trovata da pubbliche relazioni, una roba populista. C'hanno provato a Mosca nel 1917".