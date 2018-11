Decreto Sicurezza, il Senato dice sì. Salvini esulta sui social: "Giornata storica"

Il Senato dice sì al decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera.

Salvini esulta sui social

Esulta su Twitter il ministro degli Interni, Matteo Salvini: 'Decreto Sicurezza e Immigrazione, ore 12.19, il Senato approva!!! #DecretoSalvini, giornata storica!".

Salvini su Twitter

Poi, in una conferenza stampa, si rivolge a quelli che definisce "sciacalli": "Si rassegnino - dice - questo governo andrà avanti a lavorare per 5 anni".

Dissidenti nel M5S

Si allarga però il gruppetto dei dissidenti M5S al Senato: oltre ai 4 che si erano espressi anche in commissione contro il decreto sicurezza e cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori e Matteo Mantero, ha preferito disertare l'Aula anche Virginia La Mura.

In più, risultano in congedo Mario Michele Giarrusso e Vittoria Bogo Deledda per motivi però di salute. Quindi, ai 167 senatori che compongono il totale dei gruppi della Lega (58) e del M5S (109) vanno scomputati i 5 "dissidenti" assenti e i 2 in congedo arrivando così a 160.

Ma a sostenere il provvedimento (passato con 163 sì, 59 no e 19 astenuti) sono intervenuti: il fuoriuscito dai 5 stelle, ora nel Misto, Maurizio Buccarella e i due senatori del Maie, Adriano Cario e Riccardo Antonio Merlo. Si è invece astenuto l'altro ex grillino Carlo Martelli. Questi ultimi 4 parlamentari (i 2 fuoriusciti 5S e i 2 del Maie) avevano votato la fiducia al governo a giugno sommandosi in quella votazione ai 167 di Lega+M5S e arrivando a quota 171.

Zaia: "Si realizza sogno legalità"

"Oggi inizia una storia nuova nella quale il bene vince sul male. E' una grande giornata, perché si realizza un sogno: portare legalità e giustizia in un Paese dove mancavano", dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando con soddisfazione l'esito del voto di fiducia, posto al Senato sul Dl Sicurezza. "Mi congratulo - aggiunge Zaia - con il Ministro dell'Interno Salvini per aver portato a compimento un impegno tanto atteso dagli italiani per bene, e con la maggioranza parlamentare che ha votato senza lasciare spazio a dubbi di alcun genere". "Viene così dato - conclude Zaia - un segnale importante anche a livello internazionale, perché tutti ora sanno che in Italia le cose stanno cambiando e che questo non è più il Paese del bengodi per i delinquenti".

Salvini

"Agli amici del Pd di cui condivido la frustrazione che dicono che aumenta la clandestinità rispondo: dovremmo continuare a regalare permessi di soggiorno finti a capocchia per far finta che sia tutto normale? Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ce l'ha chi scappa dalla guerra, dalla tortura e dalla persecuzione. I cosiddetti migranti economici non possono avere questo tipo di riconoscimento", afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa al Viminale. "Questo messaggio arriva in contemporanea oggi in Nigeria, Costa D'Avorio, Tunisia, Bangladesh, Senegal, Pakistan", ha aggiunto.

Matteo Salvini

Silvia Vono dei cinquestelle

"La regolamentazione dei flussi migratori è una necessità non più differibile ed è necessario decidere insieme per ripristinare uno stato civile di sicurezza. Urge ristabilire la possibilità di circolare serenamente perché un Paese poco sicuro non può definirsi veramente democratico", ha dichiarato la senatrice del M5S Silvia Vono, esprimendo il voto di fiducia al Governo. "In una società pluralistica e in continua evoluzione, lo Stato deve dettare le regole che garantiscano alle condizioni attuali, il vivere civile. Non si può consentire la permanenza di zone territoriali fuori dal controllo delle Istituzioni in cui si comincia con un eccesso di tolleranza e si finisce col rendere interi quartieri off-limits al resto della popolazione. Il testo che votiamo - ha detto Vono - disciplina situazioni gravi di irregolarità e illegittimità per consentire migliori e uguali condizioni di accesso ai vantaggi e alle tutele predisposti dalla Costituzione e dalle leggi ad ogni cittadino. Vogliamo raccogliere la sfida di mantenere fermi, accanto alle regole politiche e di diritto, quei valori non negoziabili: la difesa degli ultimi, il rispetto dei diritti fondamentali e la crescita della libertà umana. La nostra sfida passa per un rapporto solidale ma civile e giusto con tutti e verso tutti, passa per l'applicazione delle norme volte a garantire un lavoro onesto e dignitoso ad ogni cittadino o ospite nel nostro Paese e per una vera integrazione che non può più tollerare ghetti cittadini o baraccopoli di lavoratori sottopagati e sfruttati".

La Mura: "Non potevo votare sì e sono uscita"

"Sono uscita dall'aula perché io ho fiducia nell'azione di questo governo, ma non potevo dare il mio voto al decreto Sicurezza. E se mi si vuole costringere a votare un decreto attraverso la fiducia non posso far altro che uscire dall'aula. I contenuti di questo decreto non sono presenti nel programma del M5S e non sono presenti nel contratto di governo.

Io non voglio la guerra, non voglio la guerra contro nessuno e in nessun campo. Sono uscita dall'aula perché ho fiducia in questo governo, ma non potevo dare il mio voto a questo decreto. E sono in pace con me stessa". Lo scrive su facebook Virginia La Mura, uno dei cinque senatori M5S "dissidenti" sul dl Sicurezza. "Sono convinta che questo governo possa portare avanti nel migliore dei modi le istanze dei cittadini. Ma questo dl non mi appartiene. Questo dl che chiamiamo "sicurezza" in realtà crea repressione e maggiori rischi sociali: con l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari avremo migliaia di nuovi migranti irregolari senza alcuna tutela e senza alcuna possibilità di integrazione", sottolinea.