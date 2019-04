[Il caso] Più cemento per tutti: le proprietà salvifiche del decreto sblocca-appalti. Per il M5s a rischio la stella dell’ambiente

E’ arrivato al Quirinale. Ma non è definitivo e dunque non è ancora pronto per la firma, per andare in Gazzetta Ufficiale e diventare legge. Eppure è un pezzo importante dei nostri conti pubblici, del Def e dell’allegato Pnr (Piano nazionale riforme). Di Maio e Toninelli assicurano che sarà legge entro “questa settimana”. Il ministro Tria attribuisce al decreto sblocca-appalti proprietà quasi salvifiche fino a contabilizzare “87 miliardi già individuati nelle pieghe della contabilità pubblica che possono essere usati subito ma che sono bloccati da lacci burocratici che abbiamo iniziato a snodare”.

5 Stelle terrorizzati

Il problema è che dal 20 marzo, quando fu approvato “salvo intese”, il decreto ha vissuto più vite dei gatti: contava 5 articoli e ora ce ne sono “una trentina”; conteneva un vero e proprio condono infilato da qualche manina (la possibilità di sanare abusi edilizi compiuti prima del 1977) e i 5 Stelle quando hanno compreso la trappola hanno avuto una crisi di nervi; Salvini allora lo ha definito “un’aspirina”, della serie che così com’era non avrebbe sbloccato alcunchè; i 5 Stelle hanno dovuto accettare un compromesso che si chiama: “Impulso alla rigenerazione urbana”. Un nome, un programma. E se dopo 22 giorni pieni di limature e inserimenti, siamo ancora al 98% (forse oggi sabato sarà la volta buona), la risposta va trovata nei legittimi mal di pancia di qualche parlamentare 5 Stelle più abituato di altri a leggere tra le righe di un decreto. E ad osservare l’orizzonte di una legge. Perché il rischio è che, andata in pezzi la stella dell’ “Onestà” – la cronaca ha dimostrato che nessuno è immune e non può essere rivendicata una superiorità morale – con questo decreto possa andare in frantumi anche la stella dell’ “Ambiente”, una di quelle fondative ed identitarie per il Movimento e che già fu lesionata qualche mese fa quando, nell’emergenza del decreto per la ricostruzione del ponte di Genova, fu approvata una sanatoria edilizia per Ischia.

Lo sfogo di Cantone davanti ai senatori

E il compromesso stavolta rischia di costare caro, un prezzo quasi insopportabile se un punto di riferimento della legalità e della trasparenza come Raffaele Cantone, il magistrato nel mirino dei Casalesi da cinque anni alla guida dell’Autorità anticorruzione, da giorni lancia durissimi j’accuse contro quello che sta filtrando del salvifico Sblocca-appalti. L’ultimo appello è stato mercoledì sera. Audito in Commissione al Senato dove stanno lavorando la riforma del Codice degli appalti (per molti del centrodestra l’alfa e l’omega della paralisi nell’edilizia pubblica e privata in Italia), Cantone ha fatto mettere a verbale alcuni concetti: la possibilità che chi partecipa ad una gara d’appalto possa diventare subappaltatore dell’aggiudicatario “è una norma pericolosa”; l’aumento a 200 mila euro della soglia degli appalti che possono essere aggiudicati senza gara (con procedura negoziata fra tre imprese) “lascia assai perplessi”; infine, sia chiaro che non è certo colpa del Codice degli appalti “se i lavori pubblici in Italia sono bloccati come invece qualcuno vuole lasciare intendere”. Cantone, nel 2014 acclamato come il mr Woolf che ci poteva mettere al riparo dalla corruzione e dall’infiltrazione criminale negli appalti (ruolo che ha svolto e svolge egregiamente), viene ora quasi quasi vissuto come “un impaccio”, “un ostacolo”. “Non accetto critiche infondate sull’Anac” ha detto l’altra sera al Senato. “E se il problema del paese, come ho sentito talvolta dire, è che Cantone va cacciato, benissimo, torno molto volentieri e spero anche al più presto a fare il magistrato”.

Un limite all’incoerenza

Come può un Movimento che ha approvato con squillo di trombe la legge soprannominata “spazza-corrotti” (nuove norme contro la corruzione), dare il via libera ad un decreto che apre la porta alla corruzione e all’infiltrazione criminale negli appalti? La cronaca ci insegna che entrambe trovano un ambiente idoneo proprio negli appalti affidati senza gara, nelle file dei subappaltatori, nei ribassi e così via. Ecco cosa sta rallentando il decreto sblocca-cantieri: ci deve essere un limite all’incoerenza.

Tre parti

Il testo del decreto nella sua ultima versione è suddiviso in tre parti. La prima è quella originaria e che, probabilmente, fa venire l’acquolina in bocca a speculatori e dintorni: dall’articolo 1 al 5 ci sono le norme in materia di contratti pubblici, accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. La seconda parte (dal 6 al 20) contiene le norme per la ricostruzione post terremoto in Molise e nella regione Etnea; gli articoli dal 21 al 30 riguardano la ricostruzione post sisma in Abruzzo (2009), centro Italia (2016 e 2017), Casamicciola e Ischia del 2017. Quest’ultimo è stato trattato in ottobre nel decreto Genova. Ma si vede che non bastava.

Gli ambientalisti, e non quelli da salotto, hanno i brividi anche solo ad immaginare cosa potrà venire fuori. Intanto si sa che gli appalti sotto i 40 mila euro saranno “affidati direttamente”; per quelli entro i 200 mila euro (la soglia fissata dalle Ue) sarà ammessa la “procedura negoziata fra tre operatori economici”. Risolto per sempre l’empasse del commissario di gara, figura introdotta a tutela della regolarità dell’affidamento dei lavori: siccome l’albo non è mai stato creato in cinque anni - chissà perchè - adesso si potrà procedere anche senza. L’appalto potrà essere affidato anche al massimo ribasso (e pazienza se poi i costi lievitano in corso d’opera). I subappalti sono tollerati fino al 50% dell’importo totale dei lavori e non importa se il pedigree dei subappaltatori non sarà poi così trasparente. Ed ecco uno dei passaggi, tra i tanti, che ha mandato su tutte le furie Cantone: “Con il nuovo articolo 216, comma 27 octies, tutte le linee guida Anac vincolanti e i decreti attuativi cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge”. Non è precisato cosa succederà se prima di quella data non entreranno in vigore norme sostitutive.

L’insofferenza alle regole

Trenta articoli che equivalgono a dire: scusate, ci siamo sbagliati, l’Anac è stato un errore. Certamente alcune regole andavano riviste e alleggerite. Ma da qui a sbaraccare tutto, ce ne corre. Soprattutto perchè il problema è negli amministratori che non hanno la cultura per partecipare ad una gara. In un sistema che fatica ad accettare le regole.

I miracoli della “rigenerazione urbana”

Un’altro “cavallo di Troia” è l’articolo che recita “deroga alle distanze minime per la rigenerazione urbana”. Sottotitolo: “Per ridurre il consumo del suolo e favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio”. Significa che negli interventi di demolizione e ricostruzione si potrà ricostruire con una sagoma diversa e un’altezza maggiore. Cosa succederà in tanti stabili fuori uso che insistono anche nei centri storici, abbandonati e spesso diventati luoghi di degrado? Va bene il recupero. Negli ancora la vendita. Ma è chiaro che la speculazione cercherà di fare affari in un quadro di norme a maglie così larghe.

Le dismissioni immobiliari

Anche perchè nella legge di Bilancio è scritto che nei prossimi tre anni devono arrivare nelle casse dello Stato circa 3 miliardi dalle dismissioni immobiliari, dalla vendita di immobili svincolati sul piano dell’edilizia e della destinazione d’uso. Del miliardo previsto per il 2019 non ne è stato incassato, finora, neppure un euro. Il decreto sblocca appalti serve anche a questo: cemento libero per essere venduto meglio. E fare cassa.