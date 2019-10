[Il retroscena] Migranti, ma nella scatola-regalo dei rimpatri veloci c’è il nulla. Comunque molto poco

Deve aver pensato di fare un bel regalo al Movimento per i suoi dieci anni. E anche a se stesso che deve un po’ curare il consenso personale andato in affanno. L’ha confezionato con tutti i crismi necessari. “Questo decreto - ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi di Maio con la solennità che si riserva ai grandi dossier - è la svolta tanto attesa sulla questione migranti. Faremo i rimpatri in quattro mesi anziché in due anni. Grazie alla lista dei “paesi sicuri”, chi viene da quei paesi o dimostrerà di essere un perseguitato oppure sarà automaticamente rimpatriato. Possiamo tagliare molta burocrazia. Questo è un decreto che fa i fatti e non urla”.

Solo che la “tanta attesa svolta sul dossier migranti” rischia di diventare una bella scatola vuota. Sotto i fiocchi e la carta da regalo, praticamente nulla.

Il Piano

Il capo della nostra diplomazia ieri mattina ha convocato alla Farnesina l’amico Guardasigilli Alfonso Bonafede e insieme hanno spiegato il “decreto rimpatri”. Che consta di tre pilastri: accelerazione dei tempi dei rimpatri da due anni a quattro mesi grazie al “dimezzamento” delle procedure relative all'esame delle domande di protezione internazionale; una lista di tredici Paesi considerati “sicuri” e da cui non c’è un motivo ufficiale per scappare e dove quindi è naturale essere rimpatriati; un fondo da 50 milioni di euro perchè i voli per i rimpatri, fin tanto che non se ne farà carico l’Europa, costano. In pratica, facendo riferimento a direttive europee già in vigore da anni e ad un atto amministrativo di quando era ministro dell’Interno Matteo Salvini (del 2 aprile 2019), il decreto firmato da Di Maio, Bonafede e dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, individua tredici paesi “sicuri” da cui non c’è motivo alcuno per scappare (non sono teatro di guerra, non ci sono carestie nè persecuzioni di alcun genere) e dove i migranti saranno subito rimpatriati. A meno che non dimostrano - ma l’onere della prova sarà a loro carico - di avere motivi concreti per scappare.

La lista

I paesi sono Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Senegal, Ucraina e Serbia. Secondo il ministro degli Esteri, “sui circa 7.000 arrivi di quest'anno, oltre un terzo viene da uno di questi Paesi”. Fino ad oggi, ha spiegato Di Maio, “troppe sono state le lungaggini burocratiche, tra richieste d'asilo e ricorsi. Ora acceleriamo le procedure. E diamo un messaggio importante: chi resta sa che può farlo serenamente, chi non può restare, deve andare via”. Il provvedimento “non comporta oneri di spesa, per la semplice ragione che questo tipo di decreto inverte l'onere della prova”: saranno respinte le richieste d'asilo che arrivano dai migranti provenienti dai Paesi ritenuti sicuri dall'Italia, a meno che il singolo richiedente non riesca a dimostrare che la sua situazione è tale che un ritorno in patria gli potrebbe arrecare gravi danni. Detta in modo ancora più semplice, se finora le circa 40 Commissioni territoriali dovevano istruire ogni domanda, d’ora in poi tutte le domande che arriveranno da uno dei paesi sicuri e che prima duravano mesi, saranno respinte. A meno che il richiedente non alleghi subito alla domanda le prove della sua impossibilità a vivere nel paese di origine.

“Solo un primo passo”

Certo, ha aggiunto, Di Maio, si tratta solo di “un primo passo” però “molto concreto” perché soprattutto in un momento in cui si comunica che l’Europa si farà carico di redistribuire i nuovi arrivi (“elemento questo che è sicuramente una calamità per chi vuole partire”), è necessario anche dare l’altra parte del messaggio: chi non può stare in Europa è destinato in poco tempo a tornare nel proprio paese. Da una parte “inibire le partenze e dall’altro facilitare i rimpatri”, “agire sulla cooperazione allo sviluppo e puntare sugli accordi bilaterali, lanciarne di nuovi, rafforzare o portare a ratifica quelli esistenti” come quelli con Tunisia e Marocco. Il fondo di 50 milioni servirà proprio a questo.

Un trucco o l’uovo di Colombo?

A sentire il ministro nonché capo politico dei 5 Stelle, sembra tutto fatto e, in parte, anche semplice. Tanto che ci si chiede, lì per lì, ma perchè non ci hanno pensato gli altri ministri prima dai lui. E passi per Minniti, che era tutto un’altro governo, ma che non ci abbia pensato Salvini che aveva vinto nel 2018 promettendo 2018 “600 mila rimpatri” , sembra proprio il colmo. E allora conviene andare a cercare nelle pieghe delle tre pagine del decreto dove sta, sempre se esiste, il trucco.

Tiscali.it svolge questa mini inchiesta con l’aiuto di esperti che per anni hanno lavoratori al dossier migranti al Viminale. Professionisti che conoscono bene la macchina nella sua quotidianità al di là della narrazione più o meno semplificata che se ne possa fare. Sono più o meno tutti d’accordo nel dire che “in realtà dietro l’annuncio non ci sono grosse novità”.

Cominciamo col dire che si tratta di un decreto interministeriale subito in vigore e che non deve passare dal Consiglio dei ministri. L’esistenza della lista dei paesi sicuri, poi, non incide più di tanto nel lavoro delle Commissioni. Non può essere, infatti, che tutti quelli che vengono dal Ghana o dalla Macedonia o dall’Algeria vengono rimpatriati in blocco. Non può essere così perché vorrebbe dire non rispettare i principi costituzionali che prevedono, infatti, che ciascun caso venga valutato singolarmente. Il ministro Bonafede, di fronte a questa obiezione, ha dovuto confermare: “Ci saranno valutazioni caso per caso”. E allora, però, risulta difficile capire come e quanto i tempi potranno essere ridotti da 2 anni - la media attuale per sbrigare tutto l’iter composto da tre gradi di giudizio, Commissione, primo grado e Cassazione - a quattro mesi.

Tutto inutile senza accordi

“Avete scippato il lavoro fatto da noi al Viminale” ha accusato ieri l’ex sottosegretario Nicola Molteni (Lega), “quella lista era il risultato del lavoro diplomatico fatto al Viminale ai tempi di Salvini”. Il quale però s’era ben guardato di proporla come la soluzione al nodo rimpatri e si era limitato ad indicarla in una delle direttive interne, condivise di volta in volta da Esteri, Giustizia, Infrastrutture. Il punto è che la lista in sè è abbastanza inutile per quanto assunta in esecuzione a direttive europee. Non è stato possibile condividere in Europa i nomi dei paesi sicuri perchè ciascun paese ha la propria idea di lista di paesi sicuri dove rimandare i clandestini indesiderati che quasi mai coincide con quella del paese accanto. Una lista azzoppata, dunque. E soprattutto dal fatto che se non ci sono accordi bilaterali con i paesi indicati nella lista, è praticamente impossibile organizzare e pianificare rimpatri. Il punto è che gli accordi esistono solo con Tunisia e Marocco. Con qualcuno degli altri Paesi ci sono al massimo “accordi di polizia” che non aprono le porte ai rimpatri. Dunque, a cosa serve il decreto interministeriale? “A fare pressione sulle Commissioni territoriali, ad invitarle a fare presto, a valutare solo in base alla provenienza geografica anziché caso per caso” spiega una fonte che immagina tempi duri per il lavoro dei Commissari.

Tagliare i tempi

E’ difficile per chiunque, soprattutto se mosso dalla voglia di fare e dimostrare, fare i conti con la complessità dei fenomeni migratori che non possono conoscere soluzioni semplici. L’allora ministro Guardasigilli Andrea Orlando fece un importante lavoro, insieme con il collega Minniti, per velocizzare un esame che poi diventava l’alibi, per i migranti, per girovagare in Italia senza meta o, peggio ancora, finire ad ingrossare la manovalanza di spacciatori e criminali. Nel 2017, dopo una lunghissima gestazione per via anche dei reclami delle camere penali e dei pm che vedevano violati i diritti della difesa e i diritti costituzionali , il numero delle Commissioni territoriali raddoppiava (42), veniva abolito un livello di giudizio (l’Appello) e assunti giovani con competenze specifiche per valutare provenienza e condizioni di vita nei paesi di origine. Con quel decreto pensato per rendere il percorso più celere ma anche più garantito, i tempi di valutazione sono passati da tre anni e mezzi e due. Sempre tanti rispetto ai sei mesi impiegati in Germania. Ma tant’è.

La cautela di Lamorgese

Di fronte all’entusiasmo del premier Conte (“velocizzare i rimpatri è una grande svolta”), si distingue la cautela del ministro dell’Interno. “Il problema dell'immigrazione è complesso e strutturale - ha detto il ministro Lamorgese - vanno messe in campo tante azioni, nessuno ha la bacchetta magica. Questo provvedimento può essere utile perchè può abbreviare i tempi ma ne potremmo riparlare tra sei mesi per vedere quanto ha inciso”. Intanto è bene fissare qualche numero. Nel 2018 i rimpatri sono stati 9 mila. Nel 2019 siamo fermi, per ora, a 5 mila. Appena qualche migliaio i cosiddetti rimpatri volontari assistiti (cioè finanziati), circa quattromila a fronte delle migliaia organizzati ogni anno dalla Germania.