Il decreto “Cura Italia” arriva nella notte. Tra i 127 articoli, ce n’è un po’ per tutti. Tecnologia per controllare i cittadini 

“Questo decreto è quasi una manovra di finanza pubblica, più di cento articoli, 25 miliardi di spesa, vedrete, stasera lo lo troverete sicuramente in Gazzetta”. Così ieri pomeriggio alle 18 e 40 parlava il direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli. In realtà il decreto “Cura Italia” è stato bollinato (autorizzato) dalla Ragioneria dello stato poco prima di mezzanotte (il testo integrale in Pdf). Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha potuto firmare all’una di notte. Dunque stamani sarà in Gazzetta ufficiale. Operativo. In tempo per soddisfare l’auspicio del direttore della Protezione civile che, in quanto commissario dell’emergenza Covid, ha bisogno come del pane e già da qualche settimana di numerosi strumenti e risorse contenute nel decreto per continuare la battaglia quotidiana contro Covid-19.

Una settimana di ritardo

Dai diecimila laureati in Medicina pronti per essere assunti ed impiegati direttamente nei Pronto soccorso e nei reparti senza aver fatto il tirocinio alle migliaia di infermieri anche loro neoassunti; dal via libera per la produzione in Italia di guanti e mascherine all’acquisto di letti per la terapia intensiva e i macchinari per l’ossigeno: il decreto stanzia tre miliardi per fronteggiare l’emergenza, un miliardo e 400 milioni alla Sanità e un miliardo e mezzo alla Protezione Civile. Se queste risorse fossero arrivate una settimana fa, appena approvato lo scostamento di bilancio per 25 miliardi, sarebbe stato decisamente meglio.

In questi tempi le polemiche politiche sono fuori luogo e possono risultare strumentali. E però, non si può non notare come il decreto più importante nella storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, di cui vari parlamentari elogiano da giorni la rispettiva parte politica per “le importanti risorse” destinate a vari e diversi settori per la ripartenza del paese, sia arrivato dopo lunghi giorni di attesa perchè fermo, impantanato, presso quei ministeri a cui è stato chiesto di riscrivere gli articoli di competenza. Di abbassare, probabilmente, le pretese. Perchè, come dicono i leader dell’opposizione e come ammette anche qualcuno in maggioranza, “tra tante cose buone e necessarie, sono state infilate norme e capitoli di spesa di cui non si sente la necessità. E che non sono pertinenti con l’emergenza sanitaria”.

Il Titolo V, “Ulteriori disposizioni”

Il testo del decreto firmato stanotte dal Capo dello Stato (e come erano preoccupati e indispettiti dalle parti del Quirinale alle 21 di ieri sera quando nonostante le promesse non si vedeva ancora nulla) conta 127 articoli ed è lungo 73 pagine comprese le tabelle allegate. Qualche articolo in più rispetto alle numerose bozze circolate nei giorni scorsi a partire da venerdì. Ma anche qualche pagina in meno. Sono confermati i cinque pilastri del provvedimento: il Titolo I riguarda le misure sanitarie urgenti; il Titolo II le misure a sostegno del lavoro; il III le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; il IV le misure fiscali a sostegno di famiglie e imprese. E’ il Titolo V per generiche “Ulteriori disposizioni” che ha ritardato fino a stamani l’entrata in vigore del decreto. Comprensibile, del resto, visto che nei 55 articoli che lo compongono c’è dentro di tutto, dalla newco per Alitalia all’indulto per i detenuti a cui restano 18 mesi di pena da scontare. E’ qui che possono essersi scatenati gli appetiti di qualche settore dell’amministrazione dello Stato rimasta a secco sia con la manovra 2020 che con il Milleproroghe e che adesso non si è certo lasciata scappare l’occasione.

Dentro&fuori

Occorre del tempo per verificare cosa è entrato e cosa è uscito. Tanto vale dire quello che è rimasto. A cominciare dai 150 milioni che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha preteso “a favore di una campagna” per una non meglio precisata “internazionalizzazione” del sistema Italia all’estero e attraverso i canali del commercio estero. Così come, tramite la Presidenza del Consiglio, la ministra Paola Pisano istituire a palazzo Chigi “un gruppo di supporto digitale per attuare misure di contrasto al Covid-19”. Un team di esperti, nominati direttamente dal premier, ma i cui compensi dovranno essere trovati altrove. In una delle tante bozze era invece previsto una spesa e quindi un onere di bilancio. Un’altra ministra 5 Stelle, Lucia Azzolina, titolare della scuola, ha ottenuto 85 milioni per strutturare bene la didattica a distanza che le scuole si sono trovate a fronteggiare dalla sera alla mattina in assoluta emergenza. Nella cifra sono compresi laptop per gli studenti “meno abbienti”, acquisto di piattaforme digitali che consentono lo e-learning e la formazione degli insegnanti. Anche questa passa, ovviamente come “misura di contrasto a Covid-19”. Tra norme per la giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, i 20 milioni per ricostruire le carceri distrutte durante le rivolte, i 105 milioni per le forze di polizia e le forze armate e i vigili del fuoco, i 130 milioni per cinema teatri e produzioni tv, occupa un posto importante l’articolo 79, quello per cui lo Stato acquista Alitalia (che era stata messa in vendita a fine febbraio con speciale bando dal ministero delle Infrastrutture. I soldi passano da 600 a 500 milioni. L’operazione è la stessa: “si autorizza la costituzione di una nuova società controllata al 100% dal Mef o da altre società controllate dallo Stato”. L’articolo 90 deve essere quello che ha ballato di più. Si tratta infatti delle norme per il settore culturale, certamente tra i più bastonati da questa crisi e con decine e decine di player e portatori di interessi. Il ministro Dario Franceschini rinuncia - è costretto? - a gestire ora il complesso quadro di incentivi e rilanci e rinvia ad un decreto a parte. Entrano lo sport (sospesi affitti e pagamenti) e i voucher in cambio di biglietti già acquistati di manifestazioni e spettacoli anche musicali.

I numeri e il vaccino

Nè belle nè brutte notizie dai numeri. Che se non danno indicazioni sugli sviluppo della pandemia, fanno però paura: ci sono il 146% di malati in più in una settimana (26.062 i positivi) e siamo a 2.503 decessi di cui 1640 in Lombardia. Il Sud, regioni come Puglia, Sicilia e Calabria dove è concentrata l’attenzione dopo i ritorni in massa dal nord dei giorni scorsi, sembrano avere dati di aumento “relativi”. In un giorno i positivi in Puglia passano da 212 a 320, in Calabria da 87 a 112 da 203 a 226. “Occorre aspettare la prossima settimana per capire bene l’andamento nelle regioni del sud” si è raccomandato Borrelli. Del resto la fuga è stata tra il 7 e l’8 marzo e due settimane sono il minimo per capire cosa fa il virus.

La bella notizia arriva invece da AIFA, l’agenzia italiana peri farmaco. Il direttore generale Nicola Magrini ha annunciato ieri in conferenza stampa alla Protezione civile l’avvio della sperimentazione del farmaco antiartrite su 330 pazienti Covid. “Velocità e semplificazione sono le parole d’ordine per accelerare la ricerca sui farmaci e il decreto Cura Italia ha chiaramente espresso la volontà di centralizzare gli studi”. La sperimentazione inizierà la prossima settimana. Semplificata anche l’emissione dei pareri etici che il decreto affida ad un unico comitato di riferimento presso lo Spallanzani.

“Economia di guerra”

Il decreto attribuisce “ampi poteri in deroga” al commissario Domenico Arcuri, il presidente di Invitalia che sarà il responsabile di tutta la parte logistica-sanitaria dell’emergenza, dal recupero delle mascherine ai posti letto di terapia intensiva fino anche alla requisizione di immobili per allestire, nel caso, nuovi ospedali Covid. La Lombardia ha nominato Guido Bertolaso con gli stessi poteri. Vedremo come i due commissari sapranno interagire. “Serve un' economia di guerra per far fronte all'emergenza coronavirus” ha detto Arcuri spiegando quanto la situazione sia difficile” e quanto “il sistema paese rischi il default, non solo sanitario”. Il decreto concede “ampi poteri in deroga per intervenire su sanità e produzione”. Se il trend resta di 146% di contagi in più nei prossimi dieci giorni, tra una settimana avremo superato la soglia dei 50mila. Ecco perché - ha detto Arcuri - “tutti i Paesi devono attrezzare prima possibile un'industria nazionale. Come nelle guerre, dobbiamo produrre prima possibile quello che ci serve. Stiamo riconvertendo sistemi produttivi e importando industrie che ora sono localizzate altrove. Dobbiamo dotare il maggior numero di ospedali di strumenti per le terapie intensive e inondare l'Italia di tutto quello che serve”.

Tracciati per motivi di sicurezza

In nome del virus, quindi, aumentano anche le restrizioni alle libertà personali. E gli spostamenti devono essere dettati “solo da estrema e comprovata necessità”. Lunedì su

172mila persone controllate dalle forze di polizia oltre 8mila erano in giro senza un reale motivo e sono state denunciate. Da quando l’Italia è “zona protetta” sono 35 mila coloro che hanno dichiarato il falso pur di spostarsi da un luogo all’altro. In Lombardia è stato utilizzato un sistema un po’ inquietante: l'analisi delle celle telefoniche segnala che si muove ancora più del 40% della popolazione della Regione. Dal ministero dell’Interno arriva così un'ulteriore stretta. Nel modulo per l'autocertificazione che ognuno deve avere con se quando esce di casa, anche a piedi, è comparsa da ieri una nuova voce: oltre a dover spiegare le motivazioni dello spostamento, ciascuno deve certificare di non essere sottoposto alla quarantena o di non esser positivo al virus, condizioni per le quali è previsto il “divieto assoluto di mobilità”. Su quegli stessi moduli sono indicati nome, cognome, residenza e anche il cellulare. Tutto il necessario per un gigantesco tracciamento di massa. “Di questa modifica dobbiamo chiedere conto al ministero dell’Interno” ha detto Borrelli. “Per quello che riguarda la privacy, con il Garante abbiano già affrontato la questione. E’ chiaro che tra i due diritti, deve prevalere la salute pubblica, altrimenti neanche la privacy può essere tutelata”.

“No ai test di massa”

Nell’auditorium della Protezione civile dove ogni giorno si celebra il rito della conferenza stampa - in effetti l’unico luogo dove in questo periodo riesci ad avere un’interlocuzione vera con le fonti - ieri era presente anche il professor Ranieri Guerra, rappresentante dell’Oms. Venuto apposta, si direbbe, per precisare una notizia scappata di mano. “L’Oms infatti non ha mai chiesto test a tappeto per tutti. No screening di massa. Diversa la situazione tra il personale sanitario dove test allargati servono a contenere il più possibile il virus”. A margine della conferenza stampa, Guerra ha poi meglio spiegato che la richiesta, ad esempio, del governatore del Veneto, il leghista Zaia (“test a tappeto”) è “scientificamente inutile e logisticamente impossibile”. Da un punto di vista clinico, infatti, il tampone fotografa la situazione in quel preciso momento e non è dato sapere cosa può succedere nei successivi due, tre giorni. Come fare poi a fare 60 milioni di test che vanno ripetuti anche tre volte nei cinque giorni successivi?

Misure congiunte e condivise

Dalla Oms arriva anche l’appello all’Europa perchè segua “misure congiunte e condivise”. La risposta “unificata è la migliore in casi come questo”. Ma l’Europa, scettica fino ad una settimana fa, convinta che “tanto sarebbe stato un problema della solita Italia”, è sotto choc per quello che sta accadendo. Per la velocità con cui il virus si propaga in Spagna e anche in Francia. Così l’Italia da “appestata d’Europa” è diventata il “modello d’Europa”. Bruxelles e Francoforte, al netto degli incidenti di Lagarde, sta mettendo in campo “qualunque cosa possa servire”. A cominciare dal non rispetto dei vincoli economici europei. Ieri c’è stata la video la videoconferenza con i leader europei. Conte ha spiegato che “ad una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica del whatever is takes.

I coronavirus bond

“Non illudetevi - ha aggiunto il premier - che ci potrà essere qualche Paese che passa indenne l’epidemia e il conseguente tsunami economico-sociale”. Dunque serve "una risposta subito, comune e unitaria” per assicurare cure mediche necessarie e la protezione sociale ed economica di cui hanno bisogno. Tra gli strumenti possibili Conte ha indicato i “coronavirus bond” o anche un “fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie”. Il ritardo di “queste misure sarebbe letale”.