Tra l’inondazione di numeri che ogni giorno ci vengono rovesciati addosso da ministero, cabine di regie e molti istituti privati di statistica del virus, ce ne sono due che devono essere cerchiati in rosso con la scritta “Basta”. “O mai più”. I numeri sono 551 - che sono i decessi registrati causa Covid - e 20% che è la percentuale media delle dosi di vaccino rimaste nei frigoriferi. Non utilizzate.

"Il numero dei decessi fa impressione, il più alto dal 16 gennaio - osserva una fonte di governo - soprattutto perché occorre leggerla accanto ad un altro numero. O meglio, percentuale: il 20% della dotazione di vaccini già entrata in Italia resta tuttora in frigorifero”. Si tratta di tre milioni di dosi trattenute principalmente per avere la scorta necessaria per fare i richiami. Oppure perché il sistema di prenotazioni è tale per cui non si riesce a coprire ogni giorno i posti disponibili. Ora, però, i morti di ieri sono persone, spiega la stessa fonte, “che si sono infettate circa tre settimane fa. A fine febbraio. E sono per lo più persone, uomini e donne, oltre i 70 anni, cioè quelle fasce anagrafiche più esposte al contagio, che se avessero avuto almeno una dose di vaccino, la prima, forse non si sarebbero ammalate”. Il punto è che fa ancora più rabbia vedere così tanti morti a campagna vaccinazioni già iniziata da quasi tre mesi. In Italia sono 4 milioni e 400 mila gli over 80. Ne sono stati vaccinati circa la metà (due milioni e mezzo). Eppure abbiano tre milioni di dosi inutilizzate, sappiamo che “anche solo una dose protegge da ricovero e morte”. E se è tecnicamente impossibile stabilire un nesso di causalità tra i decessi di ieri e il vaccino non somministrato, è di sicuro un nesso che fa tremare i polsi e deve interpellare la coscienza di molti.

Il governo cerca di correre ai ripari

Anche ieri è stata una giornata fitta di riunioni, prima a palazzo Chigi e alla Protezione civile e nella sede del Commissario Figliuolo dove i briefing sono continui. Questa situazione, va detto, è figlia della totale mancanza di pianificazione che c’è stata fino a fine febbraio. Quando Curcio e Figliuolo hanno preso in mano la situazione molti danni erano già stati fatti. E serve tempo per correggere la macchina. Da qualche giorno sono evidenti al Commissario Figliuolo due criticità: il sistema delle prenotazioni che segue percorsi diversi nelle 21 regioni visto che ciascuna gode dell’autonomia sanitaria e mostra dei veri buchi neri in regioni come Lombardia e Toscana; il numero delle dosi rimaste nei frigoriferi che è troppo alto.

Ieri palazzo Chigi ha diffuso una nota in cui si confermava l’arrivo e la distribuzione nelle notte tra lunedì e martedì in tutta Italia di un milione di dosi Pfizer. Altri due milioni sono in arrivo entro la fine della settimana. Queste dosi vanno usate, praticamente tutte, e nei frigoriferi “ne deve restare al massimo il 15%, non un decimale di più”.

Per tenere sotto controllo questo obiettivo, il governo monitorerà l'andamento nei singoli territori, sulla base delle priorità indicate nel piano vaccinale e dunque verificando quante somministrazioni vengono fatte rispetto alle dosi ricevute e la percentuale di somministrazione a ciascuna delle categorie prioritarie: over 80, fragili, disabili, caregiver, personale scolastico e forze di polizia. L’indicazione è mantenere un 15% di scorta per la seconda inoculazione. Non una fiala di più. Il ministro Erika Stefani ha chiesto all'Inps di trasmettere al più presto al Commissario per l'emergenza gli elenchi aggiornati delle categorie protette. Nell’Italia post pandemia e post Next generation Eu mai più ci dovranno essere problemi per fare cose semplici: tenere aggiornati giorno per giorno i file degli archivi delle varie amministrazioni e incrociare le banche dati.

Ma la raccomandazione non è un ordine

Ieri per una larga fetta di giornata si era diffusa la voce che il governo avesse deciso di usare la clausola di supremazia per imporre ai governatori oltre all’utilizzo di tutte le dosi (meno il 15%) anche la piattaforma di Poste italiane per procedere con le prenotazioni. Quella piattaforma è infatti aggiornata, viene usata tutti i giorni e garantisce la certezza di raggiungere tutte le persone ovunque in Italia. Niente di più falso, nessuna clausola di supremazia anche perché le Regioni vogliono conservare l’autonomia sanitaria che è stata loro affidata per legge. “Con le ragioni c’è massima collaborazione - tiene a specificare una fonte di governo - sono già sei i governatori che hanno chiesto assistenza per le prenotazioni e quindi di accedere al servizio di Poste italiane. Siamo alla richiesta di massima collaborazione, nessuno impone nulla, sinergia. E vi assicuro che il clima è molto buono”. Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini parla di “opzione in più offerta ai governatori se decidono di utilizzarla” e di “ottimo clima di collaborazione”.

In realtà, secondo alcuni costituzionalisti, tra cui Valerio Onida, ex presidente della Corte costituzionale, nella Costituzione è già prevista una sorta di clausola di supremazia (art.120 secondo comma): “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. Applicare questo comma vorrebbe dire scatenare l’inferno e una guerra perenne con i governatori. Con cui non resta che usare la moral suasion.

Un po’ di numeri

Stando ai dati ufficiali, ad oggi, le regioni hanno somministrato 8.112.882 dosi, che corrispondono all'81,9% del totale ricevuto (9.911.100). Ma nove - Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto - sono sotto la media, con tre che superano di poco il 70%: la Sardegna è al 70,2%, la Liguria al 70,8% e la Calabria al 71,3%. Il monitoraggio riguarderà anche le singole categorie prioritarie: la Toscana, ad esempio, ha somministrato l'81,1% delle dosi ricevute, ma solo il 28% degli over 80 immunizzati almeno con la prima dose. In questa ragione fino a tre settimane fa sono stati vaccinati avvocati trentenni mentre over 80 sono ancora in lista di attesa. Il governo è dunque pronto ad intervenire in quelle Regioni dove dovessero essere riscontrate difficoltà con l’obiettivo non di commissariare i territori quanto piuttosto di mantenere aperto un dialogo e una collaborazione costanti per far funzionare al meglio il sistema e centrare l'obiettivo di 500mila vaccinazioni al giorno, fissato per la settimana tra il 14 e il 20 aprile.

Sei regioni

L’ufficio del Commissario e la Protezione civile stanno inviando militari e volontari per incrementare la logistica là dove ci sarà bisogno. In Calabria la Croce Rossa gestirà un hub vaccinale a Reggio Calabria. Per aumentare le somministrazioni saranno utilizzati anche i team mobili in grado di raggiungere anche i centri più isolati. L’obiettivo del governo non è cambiato: immunità di gregge con l’80% dei vaccinati tra settembre/ottobre. L’Europa è convinta di raggiungerlo entro luglio. Il sistema di prenotazione attraverso la piattaforma Poste è oggi attivo in Calabria, Sicilia, Abruzzo, Marche e Basilicata. Molto probabilmente nei prossimi giorni entra anche la Lombardia che è stata fallimentare sulle prenotazioni.

Su quest'ultimo aspetto, le Regioni fanno muro. “Squadra che vince non si cambia” ha liquidato la questione l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato che in questa pandemia ha avuto molti meriti tra cui quelli di aver iniziato per primo i tamponi rapidi (agosto 2019) e di non aver mai smesso i tracciamenti. La regione ha appena inaugurato una propria piattaforma “app Salute Lazio” per le prenotazioni. Funziona molto bene e certo non ha alcuna intenzione di entrare in quella di Poste. Il presidente della Liguria Giovanni Toti sottolinea che la piattaforma “ci era stata promessa per Natale. Molte regioni hanno cominciato con la loro, noi siamo tra queste e continueremo con la nostra”. Il no arriva anche dalla Valle d'Aosta e dall'Emilia Romagna. "Il nostro sistema di prenotazione è efficace, capillare, strutturato e consolidato e sta rispondendo al meglio al tema della prenotazione. Non snobbiamo alcun tipo di proposta ulteriore - ribadisce l'assessore alla Sanità Raffaele Donini - ma ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo”. Dunque, se le regioni hanno proceduto in odine sparso è perché la piattaforma unica, nazionale, seppur promessa per dicembre scorso non è mai arrivata.

Nuovi arrivi e monitoraggio

Comunque, d’ora in poi non è più possibile sbagliare. Tutto deve funzionare per non perdere il treno della ripartenza. La prossima settimana dovrebbero arrivare in Italia altri due milioni di dosi dei vaccini anti Covid e il governo è pronto a mettere in campo la valutazione settimanale dell'andamento della campagna di somministrazione nelle regioni, per intervenire in caso di gap tra i diversi territori e qualora non venissero rispettate le priorità indicate dal piano nazionale. “La campagna vaccinale continua dando priorità alle persone più vulnerabili” ha ribadito ieri in serata Palazzo Chigi. Completata la distribuzione in tutta Italia del milione di dosi del farmaco di Pfizer arrivato lunedì, i tecnici sono al lavoro per le consegne della settimana prossima quando, stando alle previsioni comunicate alle regioni, il quantitativo di vaccini disponibili dovrebbe essere superiore a quello degli ultimi sette giorni. L'Italia potrà contare molto probabilmente su un altro milione di dosi di Pfizer, circa 500mila di Moderna e tra le 300mila e le 500mila di Astrazeneca, che porterebbero il totale delle dosi primo trimestre a circa 13 milioni. Se le consegne per i prossimi giorni verranno rispettate, ci sarà comunque un’importante accelerazione nelle somministrazioni. Soprattutto per le fasce a rischio.